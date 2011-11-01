به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساغرچیان در جلسه معاونین فنی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار داشت: نحوه انجام طرح سرشماری در استان همدان روند مناسبی دارد.

ساغرچیان افزود: مرکز آمار استان همدان هر سه روز یک بار گزارشی از روند سرشماری تهیه و پیشرفت‌های آن را رصد می‌کند.

محمدرضا ساغرچیان افزود: در حال حاضر اجرای طرح سرشماری در استان همدان 20 درصد پیشرفت دارد که این رقم در قیاس با آمار کشوری مناسب است.

وی عنوان کرد: سرانه تکمیل پرسشنامه برای هر مأمور 13 پرسشنامه است که با گذشت زمان این عدد بیشتر خواهد شد.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری همدان با اشاره با بارندگی‌های اخیر در استان همدان، اظهار داشت: بارندگی‌های اخیر تأثیر زیادی بر روند سرشماری نداشته و آمار فعالیت های انجام شده در همدان از میانگین کشوری بالاتر است.