به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدتقی رهبر در دیدار با آیتالله العظمی جوادی آملی خطاب به این مرجع تقلید افزود: ارادت ما به شما به نیم قرن پیش بر میگردد و همیشه از برکات علمی، مواضع سیاسی و رهنمودهای شما بهره بردهایم.
وی جو عمومی مجلس را مناسب ارزیابی کرد و افزود: چشم مردم مسلمان به سمت مجلس است و اگر حاکمیت تجربه موفقی باشد از کشورهای مختلف میآیند و از ما الگو میگیرند، اکنون در دنیای غرب روزهای خاطره انگیزی است و میطلبد که روحانیت، حوزه، مجلس و دولت تجربه موفقی از نظام را معرفی کنند.
وی بیان داشت: عدهای از هیئتهای خارجی وقتی چهره ایران را میبینند باید دریابند که جامعه ما نموداری از تمدن و فرهنگ اسلامیمان است، یک مقدار نگرانی وجود دارد و مسئولان باید در فرصتهای مختلف به چهره اسلامی جامعه بیشتر اهتمام کنند.
وی گفت: هیئتهایی از حوزه باید با الازهر مصر و کشورهایی که نگاه مثبتی به ما دارند ارتباطات خود را افزایش دهند چرا که ارتباطات با جهان اسلام و مجامع فرهنگی برای ما بسیار مهم است. رهبر گفت: ما در مجلس و دولت به نوبه خودمان همه دغدغهها را دنبال میکنیم اما آن چه همه فدارکاریها برای آن بوده اسلام بوده است و مردم اسلام را میخواهند.
وی با اشاره به سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه افزود: ایشان در کرمانشاه به خوبی مورد استقبال مردم قرار گرفتند و این حضور مردم قیمتی است و خدمت رسانیها هم باید متناسب با این حضور باشد و توجه داریم که حاکمیت چهره خوب از اسلام نشان دهد.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی افزود: انتخابات مجلس آینده میطلبد که بزرگانی مثل حضرتعالی در دیدارها با اشخاص به آنها توصیه کنید که انتخابات دارای چالش نباشد، چون خطوط مختلف انحراف و فتنه و بیگانگان چشم امیدشان را به این انتخابات بستهاند و میخواهند از فرصت انتخابات آینده سوء استفاده کنند.
وی اظهار داشت: روحانیت در جامعه و جایگاه نظام پرچمدار بوده است و باید باشد اما توطئه حذف روحانیت هم یک توطئه قدیمی است و امروز هم فعالتر شده است.
رهبر گفت: وقتی میبینیم دنیای اسلام میگوید که اگر ما رهبری مانند امام خامنهای داشتیم ...، نشانگر این است که چشم دنیا به سمت ما دوخته شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: باید محوریت روحانیت در جامعه حفظ شود و چشم همگان به توصیه بزرگان حوزه همچون آیتالله جوادی آملی است و مردم با همه مشکلات خود پای نظام و انقلاب ایستادهاند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: روحانیت در جامعه و جایگاه نظام پرچمدار بوده است و باید باشد اما توطئه حذف روحانیت هم یک توطئه قدیمی است و امروز هم فعالتر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدتقی رهبر در دیدار با آیتالله العظمی جوادی آملی خطاب به این مرجع تقلید افزود: ارادت ما به شما به نیم قرن پیش بر میگردد و همیشه از برکات علمی، مواضع سیاسی و رهنمودهای شما بهره بردهایم.
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