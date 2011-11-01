به گزارش خبرگزاری مهر، این فضاپیما طی ماموریت خود تلاش خواهد کرد تا در ماه سپتامبر بر روی لابراتورا "تیانگونگ 1" چین در مدار زمین کناره بگیرد. این اولین باری است که چینی ها در فضا دو فضاپیما را با یکدیگر پیوند می دهند. این کشور در نظر دارد تا سال 2020 ایستگاه فضایی خود را کامل کند و برای این کار باید قابلیتهای لازم را به دست آورد.

فضاپیمای شنزو ساعت 21:58 به وقت گرینویچ از پایگاه فضایی "جیوکوآن" در صحرای "گوبی" به فضا پرتاب شد و قرار است پس از سپری شدن چند روز برای کناره گرفتن در اتاقک آماده شود. وصل شدن فضاپیما به اتاقک در ارتفاع 340 کیلومتری از سطح زمین انجام خواهد گرفت.

فضاپیما و اتاقک برای محاسبه موقعیت خود نسبت به یکدیگر از حسگرهای نوری و رادارها استفاده خواهند کرد تا به تدریج به یکدیگر نزدیک شده و وصل شوند. سپس این دو برای 12 روز در کنار یکدیگر در مدار زمین حرکت خواهند کرد، سپس دوباره از یکدیگر جدا شده و وصل شدن را مجددا تمرین خواهند کرد و در نهایت شنزو 8 از کپسول جدا شده و به سوی زمین بازخواهد گشت. اتاقک 10.5 متری تیانگونگ 1 در تاریخ 29 سپتامبر به فضا پرتاب شد و تا کنون عملکرد خوبی را از خود در مدار زمین نشان داده است.

آژانس فضایی آلمان جعبه ای آزمایشی شامل ماهی، گیاهان، کرمها، باکتری و سلولهای سرطانی انسانی را در این فضاپیما قرار داده است تا پس از بازگشت مطالعات بیولوژیکی بر روی آنها را آغاز کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، چین امیدوار است با کسب تجربه از انجام این پروازهای اولیه بتواند در نهایت ساخت ایستگاه فضایی خود را در انتهای دهه کنونی آغاز کند. این ایستگاه 60 تنی ابعادی بسیار کوچکتر از ایستگاه فضایی دارد اما به هر حال برای چینی ها دستاوردی ارزشمند خواهد بود.