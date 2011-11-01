به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که در دو بخش نامه‌ای به حضرت معصومه(س) و انتخاب دختران نخبه بر پا شد، دختران نخبه تهرانی در زمینه‌های فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی، اجتماعی و ادبی شناسایی شده و از میان آن‌ها، برترین‌های هر حوزه مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بخش دیگر این مسابقه که با استقبال دختران جوان و نوجوان همراه شد، مسابقه نامه‌ای به بانوی آفتاب است که با دریافت آثار برترین‌های این حوزه نیز در دو رده سنی جوان و نوجوان معرفی می‌شوند.

اجرای موسیقی سنتی، شعرخوانی و مولودی از دیگر بخش‌های این برنامه است. این مراسم شنبه 21 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن فجر فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی برگزار می‌شود.