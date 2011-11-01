حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه دولت در سال‌های اخیر خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه داده است، گفت: دولت در سال‌های اخیر کار‌های بزرگ و ارزشمندی مانند طرح مسکن مهر و هدف سازی یارانه‌ها را آغاز کرده که بدون شک با وجود فراز و نشیب‌هایی که دارد اما به سرانجام خواهد رسید.



وضعیت مشتریان صادراتی ما ناپایدار است



وی با ابراز نگرانی از وضعیت صادرات کشور گفت: باید بپذیریم که صادرات ما در لبه پرتگاه قرار دارد و در حال حاضر 90 درصد مشتریان صادراتی ما کشور‌هایی هستند که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات و مقبولیت ندارند.



صادر کننده نمونه چهار سال اخیر قم افزود: اگر مشکلات متعدد مشتریان ما برطرف نشود، صادرات ما مانند ریزش برگ درخت پاییزی کاهش می‌یابد و دچار سقوط می‌شویم.



کالای ایرانی توان رقابت با خارجی‌ها را ندارد



وی از این که دولت از نظرات و ‌اندیشه‌های پیشکسوتان صنعتی بهره ‌نمی‌گیرد انتقاد کرد و گفت: زمانی که قیمت تمام شده یک محصول در کشور ما از استاندارد خود خارج شده چگونه انتظار رقابت با کشور‌هایی را باید داشته باشیم که دولتمردان آن مانند کوه پشت تولید کنندگان ایستاده‌اند و از آنان حمایت می‌کنند.



آقاجانی همکاری مسئولان استان با صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: اگر مشکلی در رابطه با صادرات است فرا استانی و خارج از محدوده مسئولان استان است که جا دارد از همه آنها تقدیر کنم.



آقاجانی در ادامه به تبیین و تحلیل وضعیت کنونی تولید در کشور پرداخت و اظهار داشت: دولت ما با دریافت سود و یا مالیات از مواد اولیه باعث گرانی مواد و قیمت تمام شده کالای ایرانی می‌شود.



هزینه‌های متعدد دولتی



وی در این زمینه با برشمردن حداقل 8 عنوان هزینه دریافتی اضافی از مواد اولیه تولید گفت: دریافت میانگین 20 درصد سود بازرگانی از مواد اولیه وارداتی، دریافت 18 درصدی سود بانکی(همراه با جریمه و دیرکرد)، بلاتکلیفی مالیات بر ارزش افزوده، نیم درصد کسر بودجه دولت، دریافت چند مرحله مالیات با میانگین 10 تا 15 درصد افزایش هزینه، ایجاد برق سه نرخی، و... از جمله هزینه‌هایی است که یکی تولید کننده قبل از فرایند تولید و اغلب روی مواد اولیه باید به دولت پرداخت کند.



مدیر عامل گروه شیمیایی ثنا با اشاره به این که دولت برخلاف عرف تجارت جهانی بین 4 تا 28 درصد سود بازرگانی از مواد اولیه وارداتی می‌گیرد ادامه داد: سود بانکی در کشوری مانند چین 6 درصد در سال و در ایران بدون دیرگرد و جریمه 12 درصد در سال است.



وی با تأکید بر این که در تمام دنیا مالیات را در پای صندوق فروش کالا از مشتری می‌گیرند گفت: متأسفانه در ایران دولت مکررا و به شیوه‌های مختلف، از مرحله تهیه مواد، تولید و توزیع از تولید کننده مالیات می‌گیرد که میانگین تا 15 درصد افزایش مالیات داریم.



اسراف و اتلاف منابع انرژی و ملی



آقاجانی از هدر روی انرژی و منابع ملی در کشور ابراز ناخرسندی کرد و ادامه داد: این معضل را با یک مثال می‌توان به خوبی نشان داد. همین الان راه آهن تهران، بندر عباس با یک بیستم ظرفیت فعالیت می‌کند، در صورتی که اگر با یک برنامه‌ریزی دقیق یک رفت و آمد زوج و فرد برای آن ایجاد کنیم ظرفیت حمل و نقل کالا به 20 برابر افزایش می‌یابد.



وی افزود: الان اگر یک کانتینر بار از دورترین نقاط دنیا به بندر‌عباس انتقال یابد نهایت 1700 دلار کرایه دارد ولی همان کانتینر اگر یک رفت و برگشت داخلی به بند‌رعباس داشته باشد نزدیک 2000 دلار هزینه بر می‌دارد.



در صورتی که اگر خطوط راه‌آهن تهران - بندرعباس طبق برنامه، زوج و فرد شود هزینه حمل بار به 150 دلار کاهش می‌یابد.



تحمیل نیروی کار به صنعتگر



کارآفرین نمونه کشوری در سال 89 ، از اجبار دولت برای ایجاد اشتغال‌های اضافی برای کارخانجات خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات به تولید کنندگان ابلاغ کرده‌اند که مسئول حفاظت فنی کار و بهگر بهداشت حرفه‌ای استخدام کنند. در حالی که در کشور‌های دیگر مسئولیت این نوع کارها بر عهده دولت‌ است و استخدام این نوع کارشناسان هزینه اضافی بر دوش تولید کنندگان تحمیل خواهد کرد.



هزینه‌های اضافی بر تولید کالای ایرانی



آقاجانی گفت: با هزینه‌هایی تنها برخی از آنها را برشمردم، یک کالا تا به مرحله تولید و فروش برسد بیش از 50 درصد انواع هزینه‌های تحمیلی بر می‌دارد حالا ما با این کالای گران شده چگونه می‌توانیم در عرصه صادرات با رقبای بی رحم خود سرپا بایستیم و مقابله کنیم.



دولت از ورود کالای بی کیفیت خارجی امتناع کند



صادر کننده برتر استان قم در تولید انواع چسب صنعتی، با اعلام این مطلب که سالانه تا 80 میلیارد دلار انواع محصولات صنعتی به کشور وارد می‌شود، اظهار داشت: بیش از 50 درصد این محصولات آماده و ساخته شده است و با قیمت بسیار ارزانتر از کالای مشابه ایرانی وارد سبد اقتصادی مردم می‌شود و چون کالای ایرانی قیمت تمام شده بالایی دارد نمی‌تواند با این کالای ارزان و بی‌کیفیت رقابت کند.



یک پیشنهاد سود آور به دولت



آقاجانی برای این که هزینه‌های اضافه از روی دوش تولید داخلی برداشته و در عین حال درآمد‌های دولتی کاهش نیابد پیشنهاد داد: دولت باید با ایجاد تعرفه‌های آزاد برای محصولات وارداتی ضمن این که از تولید کننده داخلی حمایت می‌کند و کالای داخلی را قابل رقابت با کالای خارجی بی‌کیفیت می‌کند، می‌تواند درآمد‌های خزانه خود را افزایش دهد.



مشکل اشتغال کشور قابل حل است



مدیر عامل گروه شیمیایی ثنا در پایان افزود: اگر دولت با کسر هزینه‌های اضافی از تولید کننده و آن را روی واردات محصولات خارجی انتقال دهد، می‌تواند معضل خانمان سوز بیکاری را در مدت کمتر از یکسال در کشور ریشه کن کند و به نظرم این مطلب بر اساس مستنداتی که ارایه کردم می‌تواند اجرایی شود.

