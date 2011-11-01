طاهر داور در گفتگو با خبرنگار مهر ، ورزش درون سازمانی را یکی از ابعاد مهم ورزش ارزیابی کرد و گفت: ورزش رابطه مستقیمی با میزان نشاط و شادابی پرسنل دارد و چنانچه مسئولان امر توجه لازم را به توسعه ورزش در سطح ادارات داشته باشند، شاهد ارتقای سطح بهره وری و نیز افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان خواهیم بود.

وی از تشکیل شورای ورزش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خبر داد و تصریح کرد: تشکیل هیات های شنا، فوتسال، ورزش های همگانی از نخستین گام های واحد تربیت بدنی برای فعال سازی هیات های مختلف ورزشی است و بنا داریم استعدادهای بالقوه پرسنل را به فعلیت برسانیم.

این مسئول به برگزاری مسابقات فوتسال و شنا از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: همچنین برگزاری مسابقات تنیس و دو و میدانی در دستور کار واحد تربیت بدنی است. طی روزهای گذشته نیز شاهد برگزاری مسابقات پینگ پونگ به مناسبت یادواره شهید فهمیده و36 هزار شهید دانش آموز کشور بودیم که تیم های برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

داور اذعان داشت: کارکنان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان البرز سه بار در هفته به صورت جمعی در پارک خانواده ورزش می کنند تا با انگیزه و نشاط مضاعف خدمت به مردم را آغاز نمایند. ورزش، کسالت و افسردگی را از روح و وجود انسان می زداید و نشاط و شادابی را جایگزین آن می کند.

وی از آغاز رایزنی ها برای استفاده کارکنان از دوچرخه به جای خودرو خبر داد و اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد یک میلیون دوچرخه به اندازه یک خودرو آلودگی ندارد و علاوه بر حفظ محیط زیست، نوعی ورزش نیز محسوب می شود.

به گفته داور، توسعه ورزش درون سازمانی در دو سطح حرفه ای و غیر حرفه ای دنبال می شود و تحقق اهداف نیز منوط به حمایت های مادی و معنوی مبادی مربوطه است. در ضمن عکس داور هم اون هیکلی است که پیراهن داره، مرسی