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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

مدانلو اعلام کرد:

بسیجیان ادامه دهنده راه انقلاب و نظام اسلامی هستند

بسیجیان ادامه دهنده راه انقلاب و نظام اسلامی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران از بسیجیان به عنوان ادامه دهنده راه انقلاب و نظام اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، ولی الله مدانلو ظهر یکشنبه در نشست مسئولان بسیج دانشجویی و مراکز آموزش عالی مازندران اظهار داشت: 13 آبان به عنوان نقطه تاریخی این نظام بوده و روز بزرگی برای قشر فرهیخته و اثرگذار دانشجویی است.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی و شکستن ابهت پوشالی آمریکا، توسط 400 نفراز دانش آموزان جوان بسیجی و پیرو خط امام(ره) صورت گرفته است.

مدانلو با گریزی به انتخابات پیش روی مجلس نهم افزود: بسیجیان، جوانان، دانشجویان و تمام اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف نظام و به فرمان رهبری باید در این حماسه، حضور فعال داشته باشند.
 
وی از برگزاری جشنواره افسران جنگ نرم کرد و گفت: مسئولان بسیج دانشجویی باید دارای وبلاگهایی در این حوه باشند.
 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای ماندران یادآور شد: دهمین جشنواره علمی بسیجیان ماندران، نهم دی ماه امسال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود.
 
 
 

 
 
کد مطلب 1449808

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