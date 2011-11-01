به گزارش خبرنگار مهر، آثار برگزیده نخستین جشنواره بین‌المللی هنر در رسانه عصر امروز سه‌شنبه 10 آبان در مراسم اختتامیه هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها معرفی شدند.



این جشنواره در بخش عکس بدون رتبه‌بندی 9 نفر را به شرح زیر حایز دریافت جایزه برگزیده این بخش دانست: حسین فاطمی، احمد معینی جم، بابک کریمپور، رضا حسینی، مهدی موذن، یلدا معیری، محسن رضایی، سیدمحمد هاشم زاده و اسماعیل گلرخ.

بخش کارتون و کاریکاتور: کریستوبال رینوسو آرژانتین، نوری نجفی ازایران، وحید جعفری از ایران.

این جشنواره همچنین در بخش صلح و عدالت نفرات زیر را شایسته تقدیر دانست:

فیروزه مظفری از ایران، برنارد گوتو از فرانسه، محسن ایزدی از ایران، لی های جوون از چین و محمد خلجی از ایران.

جشنواره بین المللی هنر در رسانه همچنین در بخش صفحه آرایی و گرافیک نفرات زیر را به عنوان برگزیده معرفی کرد:

علی سلیمانی، وحید حقی، حسین رزاقی و حسین روزبهانی.

در این بخش همچنین اثر شهرام مطهری شایسته تقدیر شناخته شد.