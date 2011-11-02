آستان حضرت عبدالعظیم(ع) آماده برپایی مراسم عزای مسلمیه

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به سنت دیرینه جمعی از هیئتهای عزاداری از سراسر کشور در ایام شهادت حضرت مسلم(ع) فرستاده امام حسین(ع) به شهر کوفه، به مدت سه شب در قالب دسته های سوگواری به حرم مطهر آن حضرت مشرف شده و به برگزاری مراسم عزاداری می پردازند.

دسته های سینه زنی همچنین در صحن حرم مطهر حضرت مسلم(ع) و دیگر مرقدها تجمع کرده و مراسم باشکوهی را به یاد نخستین شهید واقعه کربلای حسینی برپا می کنند.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) نیز در آستانه فرارسیدن ایام مسلمیه، با انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم در حرم مطهر و همچنین تجهیز دفاتر خدمات زائر در این شبها، آمادگی لازم را برای حضور هیئات عزادار فراهم آورده است.

این مراسم از پنجشنبه شب، 12 آبانماه تا شنبه 14 آبانماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.