به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۱ استخوان جمجمه‌ حیات‌وحش در چاه آب خانگی در شاهین‌شهر و میمه اصفهان توسط نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان کشف شده است.

با وجود این، بنا بر اعلام محیط‌زیست اصفهان تعیین قطعی گونه‌ها، شمارش علمی حداقل تعداد افراد و برآورد بازه زمانی مرگ، منوط به بررسی دقیق کارشناسان حیات‌وحش و مراجع تخصصی است.

در همین ارتباط رضا نامدار فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با تأکید بر حساسیت پرونده گفت: اصل موضوع با جدیت در مراجع قضایی در حال پیگیری است و هرگونه نتیجه‌گیری نهایی درباره تعداد تلفات، گونه‌های درگیر و بازه زمانی وقوع تخلف، پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی و در چارچوب روند قضایی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در ارتباط با این پرونده، یک نفر از متهمان دستگیر شده و اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط، با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ضمن قدردانی از حساسیت و مطالبه‌گری شهروندان و دوستداران طبیعت تأکید کرد: حفاظت از حیات‌وحش و برخورد با شکار و صید غیرمجاز از اولویت‌های جدی این اداره‌کل است و گزارش‌های مردمی در شناسایی و پیشگیری از تخلفات نقش مؤثری دارد.

به گزارش مهر، پارک ملی و منطقه حفاظت شده موته در شهرستان شاهین‌شهر و میمه قرار دارد.