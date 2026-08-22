اشتغال ۳۷۰ بهبودیافته از اعتیاد با تسهیلات خوداشتغالی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با تشریح اقدامات بهزیستی در حوزه درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی افراد بهبودیافته اظهار کرد: فرآیند درمان اعتیاد نباید با خروج فرد از مراکز پایان یابد و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی پس از خروج نقش مهمی در تثبیت بهبودی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال افزود: ۳۷۰ نفر از بهبودیافتگان از تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شدند که ۱۰ نفر از آنان از افراد نگهداری‌شده در مراکز ماده ۱۶ بودند.

مدیرکل بهزیستی مازندران، اشتغال را یکی از حلقه‌های اساسی توانمندسازی و بازگشت افراد به زندگی عادی دانست و تصریح کرد: ایجاد درآمد و استقلال اقتصادی می‌تواند زمینه بازگشت فرد به جامعه را تقویت کرده و احتمال بازگشت مجدد به اعتیاد را کاهش دهد.

رحمانی همچنین بر ضرورت مهارت‌آموزی به عنوان مقدمه ورود افراد به بازار کار تأکید کرد و گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۲۲۶ نفر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند و در سال جاری نیز تاکنون ۱۱۰ نفر آموزش‌های مهارتی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سال گذشته ۵۱۱ نفر از افراد تحت نگهداری در مراکز ماده ۱۶ نیز آموزش‌های فنی و مهارتی دریافت کردند تا پس از طی دوره درمان و بازتوانی، امکان ورود آنان به مسیر اشتغال فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی بهبودیافتگان در استان اظهار کرد: سه مرکز شامل یک مرکز ویژه بانوان و دو مرکز ویژه آقایان در مازندران فعال است و تاکنون ۱۱۱ بهبودیافته از خدمات اشتغال این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت حمایت از افراد پس از خروج از مراکز درمانی گفت: برای پیشگیری از عود مجدد، باید وضعیت فرد از نظر خانواده، سلامت، اشتغال و مسکن مورد پیگیری قرار گیرد و در این مسیر ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی می‌تواند در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی همچنین از پرداخت بیش از سه میلیارد تومان یارانه درمان در سال گذشته خبر داد و افزود: یک‌هزار و ۲۳۰ بیمار و فرد نیازمند از یارانه درمان بهره‌مند شدند که عمده این حمایت‌ها به افراد دهک‌های یک تا سه اختصاص داشت.

مدیرکل بهزیستی مازندران اجرای برنامه مدیریت مورد را از دیگر اقدامات حمایتی عنوان کرد و گفت: ۴۱۸ نفر از خدمات مراکز و مؤسسات دارای مجوز بهزیستی در زمینه آموزش خانواده، مشاوره و حمایت‌های اشتغال بهره‌مند شده‌اند.

رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری از بازگشت به اعتیاد نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد این آسیب اجتماعی را پوشش دهد و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، قضایی، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی برای توانمندسازی و اشتغال افراد بهبودیافته ضروری است.