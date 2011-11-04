اخبار کوتاه ورزشی از استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه ورزش استان قم در روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور پرشور و حماسی در مراسم این روز بزرگ ضمن گرامیداشت این روز، بیانیه‌ای نیز صادر کردند.



متن این بیانیه به این شرح است: جامعه ورزش استان قم به پاس حمایت از اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، همگام با جامعه ورزش کشور و همراه با ملت بزرگ ایران، در مراسم بزرگ این روز حضور یافت تا با فریاد شعار مرگ بر آمریکا، انزجار خود را از ظلم و جنایت استکبار جهانی به گوش جهانیان برساند.



با توجه به اهمیت یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز خیزش تمامی اقشار جامعه در مقابل استکبار جهانخوار، به پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های به حق جمهوری اسلامی، امروز نیز قهرمانان، ورزشکاران و مربیان ورزش استان قم به همراه مسئولان و پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان قم، حوزه‌ها ، شهرستان‌های تابعه و هیئت‌های ورزشی استان، همچون سدی آهنین در برابر استکبار جهانی ایستادگی نموده و فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.



پرواز صبا به کیش برای برپایی اردوی آماده سازی



تیم فوتبال صبای قم امروز با تمام بازیکنان و کادر فنی خود راهی جزیره کیش شد تا بعد از تعطیلی پنج روزه و استراحت بازیکنان، دور جدید تمرینات خود را در اردوی آماده سازی کیش پیگیری کند.



با توجه به اینکه تا بازی بعدی صبای قم با تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سیزدهم مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز بیست و هشتم آبان به انجام می رسد تیم فوتبال صبای قم از چهاردهم آبان ماه اردوی آماده سازی خود را به مدت یک هفته در جزیره خوش آب و هوای کیش برگزار می کند.



دور جدید تمرینات تیم فوتبال صبای قم در حالی از روز شنبه آغاز می‌شود که تلاش کادر فنی صبا این است که صبای قم برای دیدار حساس هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل استقلال تهران از هر نظر در بهترین شرایط آمادگی قرار بگیرد.



صبای قم در حالی به مدت یک هفته برای برپایی اردوی آماده سازی راهی جزیره کیش می شود که روز یکشنبه این هفته در ششمین بازی خارج از خانه خود در دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و در دیداری از هفته دوازدهم موفق شد میزبان خود تیم صنعت نفت آبادان را در ورزشگاه تختی این شهر با حساب سه بر دو شکست داده و روند موفقیت های خود در لیگ را تداوم ببخشد.



معرفی برترین‌های پینگ پنگ جایزه بزرگ قم



افراد برتر مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جایزه بزرگ استان قم مشخص شدند.



رقابت های پینگ ‌پنگ قهرمانی استان قم با عنوان جایزه بزرگ با حضور برترین‌های این رشته در شهر قم برگزار شد و طی آن پینگ ‌‌پنگ ‌بازان شرکت کننده به صورت آزاد با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان رقابت هایی که در سالن اختصاصی پینگ پنگ مجموعه ورزشی خورشید قم به انجام رسید، محمد معماردوست با شکست تمام مدعیان موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



برترین‌های این دوره از پیکارهای پینگ پنگ قهرمانی جایزه بزرگ استان قم در حالی معرفی شدند که عنوان نایب قهرمانی را رضا اخوان از آن خود کرد و بعد از این دو پینگ پنگ باز مدعی، رضا رئوف نژاد نیز موفق به کسب مقام سوم جایزه بزرگ قم شد.