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۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

حجت الاسلام رفیعی:

تسخیر لانه جاسوسی نطقه عطف مبارزه مردم ایران مقابل مستکبران بود

تسخیر لانه جاسوسی نطقه عطف مبارزه مردم ایران مقابل مستکبران بود

شهریار - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت شهریار گفت: یوم الله 13 آبان و روز تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف مبازره ملت مسلمان ایران علیه استکبار و مقابله با زورگوییهای آمریکا درجهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رفیعی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهریار افزود: امام راحل (ره) تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلاب دوم نامیدند و از این روز به عنوان یک انقلاب بزرگ نام بردند.

وی اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، شکست هیبت آمریکا و تحقیر آن در جهان بود.
 
امام جمعه موقت شهریار افزود: امروز آمریکا در مبارزه با انقلاب اسلامی ایران، ناتوان و ذلیل شده و برای سرپوشی به ناتوانی هایی خود، ایران اسلامی مورد تحریم و تهدید قرار می دهد.
 
وی بیان کرد: به برکت حضور پرشور و مقتدر مردم، بسیج و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، همه سیاستها و توطئه ها علیه ایران اسلامی خنثی شده است.
 
حجت الاسلام رفیعی تاکید کرد: سران کاخ سفید باید بدانند که انقلاب اسلامی الگوی همه آزادیخواهان قرار گرفته و ملتهای آزادیخواه با تاسی از ملت ایران بیدار شده اند.
 
وی افزود: اینک استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به وحشت افتاده و نگران آینده خود در جهان است.
 
در پایان مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه، راهپیمایی باشکوه یوم الله 13 آبان از مصلای نماز جمعه تا امامزاده اسماعیل (ع ) شهریار با حضور قشرهای مختلف مردم با برگزار شد که با شعارهای کوبنده مرگ برآمریکا و مرگ بر اسراییل همراه بود.
کد مطلب 1452111

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