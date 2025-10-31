  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

امام جمعه موقت بوشهر: مسئولان برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند

امام جمعه موقت بوشهر: مسئولان برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند

بوشهر- امام جمعه موقت بوشهر خواستار رفع مشکلات راه‌آهن، آبرسانی و اشتغال جوانان استان شد و گفت: انتظار می‌رود که مسئولان برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در نماز جمعه بوشهر صیانت از فرهنگ عمومی را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: رمز پایداری جامعه فرهنگ خدمت به مردم، عفاف و حجاب و نگهداشت ارزش‌های بومی است.

وی با تاکید بر اینکه بی‌حجابی یک مسئله شخصی نیست، بی‌حجابی را حرام سیاسی خواند و اضافه کرد: تقویت هویت ملی دینی، مقابله با نفوذ فرهنگی و استمرار هوشیاری تاریخی ملت ایران راه نجات کشور است.

امام جمعه موقت بوشهر خواستار اهتمام ویژه برای صیانت از فرهنگ اسلامی شد و بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذار داخلی، کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و اهتمام به مسئله بارش باران و تضرع و استغفار در برابر مشکلات اقلیمی ضروری است.

اسناد لانه جاسوسی وارد متون درسی شود

اسماعیلی با اشاره به ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی، وظیفه همه آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان را مطالعه روایت‌های اصیل انقلاب دانست و با انتقاد از تلاش بعضی رسانه‌ها و جریان‌های داخلی برای معکوس جلوه دادن آغازگر دشمنی‌ها، تأکید کرد: اسناد کودتای ۲۸ مرداد و مدارک انقلاب اسلامی به وضوح نشان می‌دهد که آغازگر خصومت‌ها و جنایت‌ها رژیم جنایتکار آمریکا بوده است.

وی از نظام آموزشی خواست موضوع اسناد لانه جاسوسی و کارشکنی‌های آمریکا علیه استقلال ایران را به صورت جدی وارد متون درسی کند تا نسل جدید از تکرار بازی‌های رسانه‌ای و روایت‌های معکوس مصون باشد.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: دشمنی آمریکا و غرب با پیشرفت ایران صرفاً نمایشی نیست و باید با بازخوانی این تجربه تاریخی، بر مقاومت ملی افزود.

وی ضمن هشدار نسبت به خدشه وارد کردن بر اتحاد ملی و تطهیر چهره آمریکا و غرب در میان نخبگان و دانش‌آموزان، گفت: غرب نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز همچنان با پیشرفت‌های علمی و مقاومت ملت ایران دشمنی می‌ورزد و با جنگ‌های رسانه‌ای، ترور دانشمندان و فشارهای اقتصادی دنبال بازداشتن ملت از مسیر استقلال و آرمان‌های اسلامی است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به وقایع «جنگ ۱۲ روزه» اخیر و حملات شدت یافته اسرائیل و آمریکا علیه محور مقاومت، تأکید کرد: چهره جنایتکار آمریکا و متحدانش برای ملت ایران و تمام دنیا بار دیگر عیان و حقانیت شعارهای انقلاب و رهبر معظم انقلاب آشکارتر از همیشه شد.

اسماعیلی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در این جنگ همه توان تبلیغاتی و نظامی را برای ایجاد اغتشاش و تضعیف موجودیت کشور به میدان آوردند، تصریح کرد: هدف اصلی آنان بستن پرونده جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیشرفت علمی و فناورانه کشور بوده است.

امام جمعه موقت بوشهر خاطرنشان کرد: در پی این وقایع و کشتار مردم بی‌گناه و ترور دانشمندان، برای نسل جدید و افکار عمومی روشن شد که غرب و جبهه استکبار تحمل ایران قوی را در منطقه ندارند و بهانه‌گیری‌ها و فشارها هرگز صرفاً بهانه سیاسی نیست، بلکه برای توقف حرکت علمی و اقتدار جمهوری اسلامی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، با هشدار نسبت به موج جدید جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن پس از شکست نظامی، افزود: برخی جریان‌های غرب‌زده و پادوهای رسانه‌ای نظام سلطه بار دیگر به میدان آمده‌اند تا نسخه تسلیم، سازش و عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی آمریکا را تئوریزه و عادی‌سازی کنند.

لزوم اعتماد به شعارهای اصیل انقلابی

وی با اشاره به اینکه برخی افراد با رویکرد واقع‌بینانه و مرعوب خود از هیاهوهای رسانه‌ای غرب، مقصر اصلی مشکلات را از ملت و نظام می‌دانند و به دنبال کمرنگ جلوه دادن دشمنی‌های آشکار و انکار نقش‌آفرینی آمریکا در این توطئه‌ها هستند.

امام جمعه موقت بوشهر تأکید کرد: ثبات اجتماعی و اقتدار ملی امروز ملت ایران، حاصل اعتماد به شعارهای اصیل انقلابی، حرکت در مسیر هدایت‌های مقام معظم رهبری و هوشیاری در برابر نسخه‌های نخ‌نمای غربی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر افزود: مردم بیش از هر زمان دیگر دشمنی آمریکا و حقانیت نظام اسلامی را درک کرده‌اند و در این راستا اتحاد ملت در برابر تزویر و فشار مستحکم‌تر شده است.

وی به مسئولان و نخبگان سیاسی و رسانه‌ای توصیه کرد: همچون گذشته، اتحاد مقدس و ملی را چون امانت الهی حفظ کنند و اجازه رخنه افراد نفوذی در مناصب رسانه‌ای و سست شدن جبهه مطالبه‌گری برای توسعه را ندهند.

اسماعیلی همدلی رسانه‌ها و مدیران برای پیگیری مسائل زیرساختی نظیر راه‌آهن، آبرسانی و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: برای جلوگیری از گرانی کالاها باید مسئولان تدبیر و پیگیری کنند چراکه زندگی با مشکلات مواجه کرده و مردم در رنج هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، با اشاره به ظرفیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری، خواستار فراهم‌سازی محیطی امن و برابر برای جذب سرمایه مردم و تقلیل مالیات بر نظام تولید شد.

وی حمایت عملی از سرمایه‌گذار داخلی را ویترین اعتماد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی مطرح و تأکید کرد: در حمایت از سرمایه‌گذاران و توجه به مطالبات آنان در دستور کار قرار گرفته شود.

کد مطلب 6640347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها