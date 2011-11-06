بزرگترین نمایشگاه کتاب بندرلنگه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین نمایشگاه کتاب بندرلنگه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرلنگه و موسسه کتاب و همچنین 30 ناشر برگزیده از سراسر کشور ظهر یکشنبه در حسینیه غضنفری بنرلنگه آغاز به کار کرد.

عقیل کاظمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرلنگه در مراسم افتتاح این نمایشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت : این نمایشگاه با هدف تقویت نظام فرهنگی و ارتقا بخشیدن به سطح مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی بر پا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه کتاب شهرستانی در استان هرمزگان تحت عنوان "غدیر"است که شامل 180 هزار جلد کتاب در هفت هزار عنوان در موضوعات مختلف قرآنی، دینی، مذهبی، کودک و نوجوان، جغرافیا، تاریخ ، ادبیات، کمک درسی، علوم خالص، روانشناسی، پزشکی، سرگرمی و... است.

کاظمی اظهار داشت: دلیل برگزاری این نمایشگاه بزرگ در شهرستان بندرلنگه این است که از قدیم الایام بندرلنگه به عنوان مرکز فرهنگی استان از جایگاه و شهرت خوبی برخوردار بوده و هم اکنون نیز دارای اندیشمندان ، پژوهشگران و اساتید بیشماری است و این نمایشگاه می تواند زمینه مساعدی را جهت کشف استعدادهای جدید فراهم سازد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر لنگه عنوان کرد: یکی از موهبتهای برگزاری نمایشگاه در شهرستانها بستر سازی فرهنگی جهت پرورش و تکامل ظرفیت ها و استعداد های آینده است و امیدواریم روند برگزاری نمایشگاه ها استمرار یابد.

کاظمی یاد آور شد: یکی از بخشهای منحصر به فرد نمایشگاه بزرگ کتاب ارائه ریز ترین کتاب نوشته شده در جهان است که به صورت حضوری توسط ابداع گرآن در نمایشگاه به مردم ارائه می شود.