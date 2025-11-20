نمایشگاه کتاب بندرلنگه با ۳ هزار عنوان کتاب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اوژند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرلنگه عنوان کرد: در این نمایشگاه حدود سه هزار عنوان و بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب از ۳۰ انتشاراتی کشور با موضوعات علمی، ادبیات و رمان، کودک و نوجوان، روانشناسی، دینی و مذهبی و … در دسترس علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر مردم با تازه‌ترین آثار چاپی و مکتوب دانست و بیان کرد: این نمایشگاه تا ۱۰ آذرماه در نوبت صبح و عصر با تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصد برای مردم و دانش آموزان دایر خواهد بود.