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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

نمایشگاه کتاب بندرلنگه با ۳ هزار عنوان کتاب افتتاح شد

نمایشگاه کتاب بندرلنگه با ۳ هزار عنوان کتاب افتتاح شد

بندرلنگه- نمایشگاه کتاب بندرلنگه با حضور ۳۰ انتشاراتی معتبر کشور و عرضه بیش از ۳ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف، در سالن شهید «بارانیان» این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اوژند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرلنگه عنوان کرد: در این نمایشگاه حدود سه هزار عنوان و بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب از ۳۰ انتشاراتی کشور با موضوعات علمی، ادبیات و رمان، کودک و نوجوان، روانشناسی، دینی و مذهبی و … در دسترس علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر مردم با تازه‌ترین آثار چاپی و مکتوب دانست و بیان کرد: این نمایشگاه تا ۱۰ آذرماه در نوبت صبح و عصر با تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصد برای مردم و دانش آموزان دایر خواهد بود.

کد مطلب 6662886

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