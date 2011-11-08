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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش 30 درصدی ترافیک پایتخت/ خرابی اتوبوسهای شرکت واحد

افزایش 30 درصدی ترافیک پایتخت/ خرابی اتوبوسهای شرکت واحد

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به افزایش 30 درصدی ترافیک همزمان با بارش برف گفت: خرابی چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد باعث افزایش ترافیک در بزرگراهها شد.

سرهنگ جمال بذرافشان در خصوص آخرین وضعیت ترافیک پایتخت همزمان با بارش اولین برف پاییزی به خبرنگار مهر گفت:  ترافیک در سطح شهر تا 30 درصد افزایش یافته است و تردد خودروها در شریانها و معابر اصلی به کندی صورت می گیرد. هم اکنون بزرگراههای باقری، همت، رسالت، نیایش، چمران، بسیج و حکیم دارای بار ترافیک سنگین هستند و خرابی خودروها به علت نقص فنی، عامل تشدید ترافیک در برخی از بزرگراهها شده است.

وی ادامه داد: خرابی چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد در ساعات اولیه صبح باعث افزایش ترافیک شد که ماموران راهور بلافاصله خودروهای معیوب را به حاشیه راه منتقل و بار دیگر معابر را برای تردد خودروها باز کردند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به افزایش تصادفات تاکید کرد: همزمان با بارش برف و لغزندگی معابر تصادفات خسارتی افزایش یافته است اما خوشبختانه به علت سرعت کم خودروها تاکنون تصادف سنگین نداشته ایم.

بذرافشان با اعلام آماده باش تمامی نیروهای راهور تاکید کرد: برف سنگین در مناطق شمالی تهران به ویژه مناطق 1 و 2 باعث شده تا ترافیک در خیابانهای اصلی و فرعی این مناطق افزایش یابد.

کد مطلب 1454710

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