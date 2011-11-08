افزایش 30 درصدی ترافیک پایتخت/ خرابی اتوبوسهای شرکت واحد

سرهنگ جمال بذرافشان در خصوص آخرین وضعیت ترافیک پایتخت همزمان با بارش اولین برف پاییزی به خبرنگار مهر گفت: ترافیک در سطح شهر تا 30 درصد افزایش یافته است و تردد خودروها در شریانها و معابر اصلی به کندی صورت می گیرد. هم اکنون بزرگراههای باقری، همت، رسالت، نیایش، چمران، بسیج و حکیم دارای بار ترافیک سنگین هستند و خرابی خودروها به علت نقص فنی، عامل تشدید ترافیک در برخی از بزرگراهها شده است.

وی ادامه داد: خرابی چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد در ساعات اولیه صبح باعث افزایش ترافیک شد که ماموران راهور بلافاصله خودروهای معیوب را به حاشیه راه منتقل و بار دیگر معابر را برای تردد خودروها باز کردند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به افزایش تصادفات تاکید کرد: همزمان با بارش برف و لغزندگی معابر تصادفات خسارتی افزایش یافته است اما خوشبختانه به علت سرعت کم خودروها تاکنون تصادف سنگین نداشته ایم.

بذرافشان با اعلام آماده باش تمامی نیروهای راهور تاکید کرد: برف سنگین در مناطق شمالی تهران به ویژه مناطق 1 و 2 باعث شده تا ترافیک در خیابانهای اصلی و فرعی این مناطق افزایش یابد.