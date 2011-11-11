درمان پارکینسون در مدلهای آزمایشگاهی با سلولهای بنیادی جنینی انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز سرطان Memorial Sloan-Kettering در نیویورک روشی موثر را یافتند که می تواند سلولهای بنیادی جنینی انسان را به نورونهای تولید کننده انتقال دهنده عصبی دوپامین تبدیل کند.

سپس این سلولهای عصبی به دست آمده را در درمان موشها، موشهای صحرایی و میمونهای متاثر از پارکینسون به کار بردند و به نتایج امیدبخشی دست یافتند.

پارکینسون یک بیماری تخریب نورونی است که سبب مرگ نورونهای تولیدکننده دوپامین واقع در قشر سیاه می شود.

قشر سیاه، فضایی از مغز است که حرکات را کنترل می کند و به همین دلیل بروز این بیماری با علائمی چون لرزش غیرارادی دستها، سفتی ماهیچه ها، کندی حرکت و همچنین خستگی، درد و افسردگی همراه است.

درحال حاضر برای درمان این بیماری داروهایی تجویز می شوند که ترشح دوپامین را سبب می شوند و یا فضاهایی از مغز را تحریک می کنند که در آنها نورونهای دوپامینی از بین رفته اند.

بنابراین تاکنون هیچ آزمایشی برای درمان این بیماری با سلولهای بنیادی بر روی انسان انجام نشده است. علیرغم اینکه دانشمندان پیش از این، به روش چگونگی تبدیل سلولهای بنیادی پرتوان القایی به نورونهای دوپامینی دست یافته بودند، اما عمر محدود، ناتوانی کاربردی و خطر بروز تومورها مانع استفاده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی در آزمایشات بابینی بر روی انسان می شد.

اکنون این محققان آمریکایی که نتایج یافته های خود را در مجله علمی نیچر منتشر کرده اند به مدت 25 روز سلولهای بنیادی جنینی انسان را تمایز دادند و توانستند نورونهای دوپامینی را به دست آورند که به مدت چند ماه زنده ماندند. سپس سطح کارایی این سلولهای عصبی را در سه گروه از حیوانات آزمایشگاهی (موش، موش صحرایی و میمون) متاثر از پارکینسون بررسی کردند.

نتایج این آزمایش شگفت انگیز بود به طوریکه که در تمام مدلهای آزمایشی، نورونهای دوپامینی تزریق شده توانستند اتصالات عصبی را که در اثر بیماری قطع شده بودند دوباره برقرار کنند و توانایی حرکتی این حیوانات را بازگرداند.

نکته مهم این نتایج این بود که در هیچ کدام از این حیوانات هیچ توموری در اثر تزریق سلولهای تمایز یافته مشاهده نشد.