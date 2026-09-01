شکرنژاد: رهبرشهید کتابخوانی را به یک سیره عملی در زندگی تبدیل کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد شکرنژاد روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی در کلیبر اظهار کرد: رهبر شهید همواره نسبت به پایین بودن میزان مطالعه در کشور دغدغه داشتند و بر ضرورت تقویت فرهنگ کتابخوانی تأکید می‌کردند؛ از این رو برگزاری برنامه‌هایی مانند جشنواره کتابخوانی عشایری می‌تواند گامی مؤثر برای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه باشد.

وی با اشاره به سیره مطالعاتی رهبر شهید افزود: ایشان برای کتاب و مطالعه اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و مطالعه بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزانه‌شان بود؛ به‌گونه‌ای که حتی در زمان‌های فراغت و مسیرهای رفت‌وآمد نیز از فرصت برای مطالعه استفاده می‌کردند.

امام جمعه کلیبر ادامه داد: یکی از نکات مهم در سیره ایشان، اختصاص زمان مشخص برای مطالعه پیش از خواب بود و این موضوع در فضای خانواده نیز مورد توجه قرار داشت؛ به این معنا که کتاب و مطالعه بخشی از سبک زندگی خانواده بود.

«من و کتاب»؛ روایتی از اهمیت مطالعه

شکرنژاد با معرفی کتاب «من و کتاب» به جوانان و نوجوانان گفت: این کتاب مجموعه‌ای از بیانات رهبر شهید درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی است و مطالعه آن می‌تواند برای نسل جوان الگویی عملی از جایگاه کتاب در زندگی ارائه دهد.

وی افزود: رهبر شهید علاوه بر مطالعه قرآن کریم، در حوزه‌های علمی، حوزوی، سیاسی و نظامی نیز مطالعه مستمر داشتند و از طریق همین ارتباط دائمی با کتاب، دانش و آگاهی خود را گسترش می‌دادند.

امام جمعه کلیبر با اشاره به اهتمام ایشان به ثبت آموخته‌ها خاطرنشان کرد: خلاصه‌نویسی و ثبت مطالب کتاب‌ها نیز بخشی از شیوه مطالعه ایشان بود و این روش نشان می‌دهد مطالعه صرفاً به خواندن محدود نمی‌شود، بلکه باید با تفکر، یادداشت‌برداری و بهره‌گیری از مطالب همراه باشد.

شکرنژاد با تأکید بر ضرورت الگوبرداری جوانان از این سیره گفت: در شرایطی که بخشی از اوقات فراغت نسل جوان با تلویزیون و فضای مجازی سپری می‌شود، باید مطالعه و کتابخوانی را نیز به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم و حتی زمان استراحت و پیش از خواب را به فرصتی برای ارتباط با کتاب اختصاص دهیم.

وی در پایان اظهار کرد: امید است با استمرار جشنواره‌های کتابخوانی، به‌ویژه در میان جامعه عشایری، فرهنگ مطالعه در کشور بیش از گذشته تقویت شود و آمار کتابخوانی افزایش یابد.