به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اکبری عصر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تشریح رویکرد مدیریتی خود اظهار کرد: مدیریت کارآمد بر پایه رویکرد ماموریتمحور استوار است و این نگاه مبنای اصلی تصمیمگیریها و اقدامات ما در استان خواهد بود.
وی افزود: در رویکرد ماموریتمحور ملاک سنجش برنامهها خروجی ملموس و نتایج واقعی آنها در جامعه است و در بخش گردشگری باید به روشنی مشخص شود که اجرای رویدادها، طرحها و پروژهها تا چه اندازه به افزایش ورود گردشگران، ارتقای مدتزمان ماندگاری آنها و بهبود معیشت و اقتصاد مردم استان انجامیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان تاکید کرد: اگر اقدامات اجرایی نتواند به تقویت اقتصاد مردم و رونق معیشت محلی ختم شود به معنای عدم تحقق ماموریت اصلی است بنابراین تمام پروژهها باید معطوف به اثرگذاری مستقیم بر سفره و اقتصاد جامعه تعریف و اجرا شوند.
وی به ظرفیتهای کهن دیار همدان اشاره کرد و گفت: همدان استانی با پیشینه تمدنی کمنظیر است و در بخش میراثفرهنگی علاوه بر پاسداری از اصالت و هویت تاریخی بناها باید به سمت مولدسازی اصولی آنها حرکت کنیم.
اکبری تصریح کرد: اگر نتوانیم همزمان با حفظ اصالتهای فرهنگی از اماکن تاریخی بهرهبرداری اقتصادی و پایدار داشته باشیم در حفظ و نگهداری آنها برای نسلهای آینده با چالش روبهرو خواهیم شد و اقتصاد میراثفرهنگی در کنار صیانت از آثار از راهبردهای جدی مدیریتی خواهد بود.
وی در ادامه بر تسهیل ورود سرمایهگذاران تاکید کرد و افزود: کوتاهسازی فرآیندهای اداری، مانعزدایی و حل سریع مسائل سرمایهگذاران اولویت قطعی ما است و ظرفیتهای متعددی در همدان برای سرمایهگذاری وجود دارد و علاقهمندان زیادی نیز برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی کردهاند که وظیفه دستگاه متولی هموارسازی مسیر و بسترسازی امن برای آنها است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به جایگاه هنر صنایعدستی یادآور شد: صنایعدستی، هنری هویتبخش و مردمی است که پیوند مستقیمی با فرهنگ بومی و اشتغال خرد دارد و باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود جلب مشارکت جمعی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: توسعه در این حوزهها یک مسئولیت بینبخشی است و بدون همراهی مردم، بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نمایندگان مجلس محقق نخواهد شد؛ بر همین اساس ایجاد یک شبکه منسجم و همافزا برای پیشبرد اهداف توسعهای استان در دستور کار است.
در این مراسم، با تقدیر از زحمات محسن معصومعلیزاده، محمدرضا اکبری رسماً به عنوان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان معرفی شد.
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