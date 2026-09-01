تربیت بیش از ۷۰ مربی تخصصی مقابله با تهاجم فرهنگی در کبودراهنگ

حجت‌الاسلام علی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت برنامه‌های اوقات فراغت با رویکرد قرآنی اظهار کرد: در تابستان سال جاری ۳۶ جلسه تخصصی با محوریت طرح ملی حفظ موضوعی قرآن کریم «زندگی با آیه‌ها» ویژه گروه‌های سنی مختلف در کبودراهنگ برگزار شد.

وی افزود: در راستای تجهیز و تقویت زیرساخت‌های قرآنی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی شهرستان امسال بیش از ۱۰۰ جلد کلام‌الله مجید در سطح روستاهای محروم توزیع شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ به برنامه‌های تشویقی و رفاهی قرآن آموزان اشاره کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی انجام شده میان این اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ، اداره ورزش و جوانان و شورای اسلامی شهر کبودراهنگ حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ قطعه بلیت تخفیف‌دار استخر شهرداری با تخفیف‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی بین دانش‌آموزان و نونهالان فعال در کلاس‌های تابستانی توزیع شد.

وی در تشریح همکاری با دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی بیان کرد: تعامل پیوسته‌ای میان سازمان تبلیغات و دارالقرآن اداره آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ برقرار است و مربیان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های قرآنی ما به عنوان استاد و مدرس در برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی آموزش و پرورش حضور می‌یابند و از طرفی هم مبلغان و طلاب طرح «امین» نیز نقش موثری در پیشبرد امور تربیتی و قرآنی دارند.

معرفی «قباق‌تپه» به عنوان روستای قرآنی

حجت‌الاسلام رستمی با تاکید بر سیاست مسجدمحوری در برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: در اکثر روستاهای شهرستان کبودراهنگ جلسات قرآن خانگی با هدایت و محوریت ائمه جماعات و روحانیون مساجد در طول سال دایر است.

وی ادامه داد:روستای «قباق‌تپه» به دلیل کثرت جلسات آموزشی، برگزاری دوره‌های مستمر تربیت مربی و مشارکت گسترده مربیان توانمند به عنوان یکی از روستاهای نمونه قرآنی استان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ در پاسخ به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جذب نسل جوان به مفاهیم دینی گفت: یکی از اقدامات اساسی در این زمینه برگزاری دوره تربیت مربی کودک و نوجوان با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بود.

وی افزود: این دوره در قالب بیش از ۱۸۰ ساعت آموزش حضوری و در مجموع افزون بر ۳۰۰ ساعت آموزش حضوری و مجازی برگزار شد که در آن بیش از ۷۰ نفر موفق به اخذ گواهینامه معتبر کشوری شدند و فارغ‌التحصیلان این دوره با بهره‌گیری از ابزارهای روز، روش‌های تعاملی و ایده‌های خلاقانه جذب مخاطبان نوجوان در بستر مساجد و تشکل‌های دینی را دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام رستمی با تاکید بر ضرورت مردمی‌سازی فعالیت‌های دینی خاطرنشان کرد: پیشرفت و ماندگاری فعالیت‌های قرآنی در گرو واگذاری امور به خود مردم و تشکل‌های مردمی است.

وی از مجموعه فرهنگی-قرآنی «بیت‌المهدی (عج)» به عنوان یکی از مجموعه‌های موفق و پیشرو در شهر کبودراهنگ یاد کرد و گفت: این مرکز علاوه بر برگزاری کلاس‌های حفظ و تفسیر قرآن دوره‌های موثری در حوزه‌های تربیت خانواده، سواد رسانه‌ای و پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی برای نسل جدید و خانواده‌ها اجرا می‌کند.