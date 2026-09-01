به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح روز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که با عنوان الکامپ شناخته میشود، حضور یافت و به بازدید از برخی غرفهها پرداخت.
وی ابتدا از غرفه شرکت دانش بنیانی که در حوزه طراحی سامانهها و سیستمهای مختلف همچون مدیریت هوشمند حمل و نقل، اتوماسیون سازمانی، ویدیو کنفرانس، پردازش تصویر و پایش انرژی فعالیت دارد، بازدید کرد.
دکتر طحاننظیف در این غرفه با بهکارگیری هوش مصنوعی در نسخههای جدید سامانههای مختلف و ابزار و قطعات مهم در رابطه با هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و انرژیهای پاک در حوزه ارتباطات آشنا شد.
بازدید سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه الکامپ و گفتوگو با کارآفرینان درخصوص قوانین حوزه تجارت الکترونیک
غرفه دیگری هم که سخنگوی شورای نگهبان مورد بازدید قرار داد، ارائهدهنده سامانههای مختلف در حوزههای امنیت غذایی، خدمات به مشتریان، حسابداری و امور مالی و مالیاتی و... بود.
اما در این غرفه، گفتگوی غرفهداران با دکتر طحاننظیف درباره قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیک بود؛ برخی از نقاط قوت این قوانین و برخی از موانع و دستاندازهایی که این قوانین به وجود آوردهاند، سخن گفتند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به بازدید از غرفه یک شرکت ارائهدهنده خدمات ارتباطی پرداخت. وی در این بازدید با تازههای فناوری و مهمترین محصولات و خدمات ارتباطی آشنا شد.
بازدید سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه الکامپ و گفتوگو با کارآفرینان درخصوص قوانین حوزه تجارت الکترونیک
طحاننظیف در بخش پایانی این بازدید در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور یافت و در جریان آخرین وضعیت برنامه ملی زیستبومهای دیجیتال دولت (ایران بوم) که شامل بومهای کشاورزی، زمین و ملک، تجارت فرامرزی، سلامت، زنجیره تامین، انرژی، لجستیک و مالیات میشود، قرار گرفت.
هدف از اجرای این برنامه تجمیع سامانههای دولتی و تسهیل دسترسی مردم به خدمت عنوان شده است.
بازدید سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه الکامپ و گفتوگو با کارآفرینان درخصوص قوانین حوزه تجارت الکترونیک
طحاننظیف در گفتوگو با مدیران این غرفه ابراز امیدواری کرد که این برنامه به خوبی به نتیجه برسد و مردم خدمات این طرح را در کارهای خود لمس کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این بازدید سه ساعته به گفتوگو با استودیوی الکامپ ۱۴۰۵ نیز پرداخت.
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