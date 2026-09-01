سجاد چهرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مدیریت ظرفیت تولید تخم‌مرغ اظهار کرد: نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته، بخشی از واحدهای مرغ تخم‌گذار را با مشکلات اقتصادی مواجه کرد و در مواردی حتی حذف زودهنگام گله‌ها را به دنبال داشت؛ از این رو سیاست‌گذاری برای جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت.

وی یکی از این اقدامات را اجرای طرح تولک‌بری عنوان کرد و افزود: این طرح برای گله‌های تخم‌گذار در محدوده سنی ۶۵ تا ۷۵ هفته اجرا شد و در استان قم بیش از ۳۰ واحد تولیدی با ظرفیت بیش از یک میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار در آن مشارکت کردند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: در سطح کشور نیز بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار به صورت موقت از چرخه تولید خارج شدند که کاهش روزانه حدود ۴۳۰ تا ۴۷۰ تن تخم‌مرغ را به همراه داشت و در مدیریت عرضه و کنترل نوسانات بازار مؤثر بود.



چهرگانی ادامه داد: همزمان با این برنامه، امکان ادامه فعالیت گله‌های مرغ تخم‌گذار تجاری تا سن ۱۱۰ هفتگی فراهم شد و واحدهای تولیدی می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط لازم، گله‌های خود را از ۹۰ تا ۱۱۰ هفتگی حفظ کنند.



وی هدف از این تصمیم را استفاده حداکثری از ظرفیت گله‌های موجود دانست و گفت: افزایش هزینه‌های پرورش پولت و محدودیت در جایگزینی سریع گله‌های جدید، ضرورت استفاده بهینه از گله‌های فعال را افزایش داده است و این سیاست می‌تواند از کاهش ناگهانی ظرفیت تولید جلوگیری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به روند تولید تخم‌مرغ در استان گفت: تولید این محصول در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۴ هزار و ۳۱۷ تن رسید، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۰ هزار و ۹۹۷ تن بود؛ بنابراین تولید تخم‌مرغ استان سه هزار و ۳۲۰ تن، معادل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.



چهرگانی همچنین از وجود یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه نیمچه تخم‌گذار در واحدهای استان خبر داد و افزود: این ظرفیت در کنار گله‌های موجود، پشتوانه مناسبی برای تداوم تولید در دوره‌های آینده محسوب می‌شود.



وی تأکید کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی، ایجاد تعادل میان تولید، عرضه و نیاز بازار است و با پایش مستمر وضعیت واحدهای تولیدی، تلاش می‌کنیم ضمن حمایت از مرغداران، تولید تخم‌مرغ بدون وقفه ادامه پیدا کند.