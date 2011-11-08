اعتبارات شورای فرهنگی استان بوشهر پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد ازظهر سه شنبه در در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: درحالیکه براساس ماده 10 اساسنامه شورای فرهنگی عمومی باید اعتبارات این شورای سالانه از بودجه استانی اختصاص یابد تاکنون یک ریال به این شورای در استان بوشهر تخصیص نیافته است .

وی تاکید کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی قانونی و لازم الاجراست و باید با تشکیل کارگروهی مصوبات این جلسات را پیگیری کرد .

امام جمعه بوشهر گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و نگاه جامعه شناختی و با حرکتی پرشتاب برای تحول دانش بنیان و ولایی به منظور ارتقای مقوله حساس و مهم فرهنگ عمومی جامعه کوشید .

آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر توجه مسئولان و فرهیختگان به مقوله جنگ نرم دشمن، افزود: مسئولان بدانند که دشمن هر روز با ایجاد طرحی نو درصدد ایجاد چالش در فرهنگ غنی اسلام است و ضروری است با تقویت برنامه های نرم افزاری و اجرای دقیق قوانین مصوب جلسه شورای فرهنگ عمومی از بروز هرگونه مشکل در فرهنگ عمومی جامعه جلوگیری کنیم .

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: باید پایگاه اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی راه اندازی تا ارتباط دوسویه بین این شورا و صاحب نظران فراهم شود .