اعتبارات شورای فرهنگی استان بوشهر پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد ازظهر سه شنبه در در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: درحالیکه براساس ماده 10 اساسنامه شورای فرهنگی عمومی باید اعتبارات این شورای سالانه از بودجه استانی اختصاص یابد تاکنون یک ریال به این شورای در استان بوشهر تخصیص نیافته است.
وی تاکید کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی قانونی و لازم الاجراست و باید با تشکیل کارگروهی مصوبات این جلسات را پیگیری کرد.
امام جمعه بوشهر گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و نگاه جامعه شناختی و با حرکتی پرشتاب برای تحول دانش بنیان و ولایی به منظور ارتقای مقوله حساس و مهم فرهنگ عمومی جامعه کوشید.
آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر توجه مسئولان و فرهیختگان به مقوله جنگ نرم دشمن، افزود: مسئولان بدانند که دشمن هر روز با ایجاد طرحی نو درصدد ایجاد چالش در فرهنگ غنی اسلام است و ضروری است با تقویت برنامه های نرم افزاری و اجرای دقیق قوانین مصوب جلسه شورای فرهنگ عمومی از بروز هرگونه مشکل در فرهنگ عمومی جامعه جلوگیری کنیم.
معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: باید پایگاه اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی راه اندازی تا ارتباط دوسویه بین این شورا و صاحب نظران فراهم شود.
محمد حسین زارع با تأکید بر نقش رسانه ها و مراکز علمی آموزشی در نهادینه سازی فرهنگ مترقی در جامعه، خواستار تدوین طرح برنامه ریزی هفتگی فرهنگی استان و ساخت شناسنامه فرهنگی برای اماکن و مراکز فرهنگی و مذهبی استان شد.
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