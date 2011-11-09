1.5 تن انار از هر هکتار باغ در رامیان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی نسب بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این شهرستان با دارا بودن حدود 50 تا 60 هکتار باغ انار، در زمان باردهی و فرآوری این محصول حدود 60 تا 70 تن رب انار تولید می کند.

وی اظهار داشت: بر حسب تحقیقات به عمل آمده درختان انار این شهرستان به صورت خود رو در اطراف شهر و روستاها و حاشیه مزارع کشاورزی، رودخانه ها و جنگل روییده که بعد از برداشت محصول، فرآوری شده و تبدیل به رب انار می شود که منبع درآمد خوبی برای بهره برداران است.

وی افزود: در این باغات به هیچ وجه از سموم شیمیایی استفاده نمی شود و می تواند به عنوان یک غذای سالم و ارگانیک استفاده شود.



صالحی نسب یادآور شد: با توجه به اینکه آمار دقیقی از سطح باغات انار ترش در استان وجود ندارد اما برآورد می شود حدود دو هزار هکتار باغ انار ترش در استان وجود داشته باشد.



وی افزود: پیش بینی می شود از هر هکتار باغ انار به طور میانگین 1.5 تن رب انار تولید و از هر یکصد کیلوگرم انار حدود هفت کیلو گرم رب انار تولید شود.



صالحی نسب عنوان کرد: از این مقدار انار 46 هزار تن پوست انار تولید می شود که با توجه به بسترهای آماده برای صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرکهای صنعتی و بازاریابی و فروش می تواند منبع درآمد خوب و اشتغالزایی مناسبی به وجود آورد.