محیط زیست ایران قربانی جنگ/ غرامت چند میلیارد دلاری مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهمین سالگرد اعلام 6 نوامبر به عنوان روز " مقابله با آثار جنگ و درگیریهای مسلحانه بر محیط زیست " مرکز صلح و محیط زیست (CPE) در 18 آبان ماه 1390 همایشی یک روزه را در تهران برگزار کرد که در این همایش سفرای کشورهای فلسطین، کرواسی، افغانستان، ژاپن و نمایندگان مجلس، کارشناسان و نماینده صلیب سرخ جهانی حضور داشتند.

ابتکار: جنگ عراق محیط زیست ایران را تخریب کرد

معصومه ابتکار رئیس هیئت مدیره مرکز صلح و محیط زیست در همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست با بیان اینکه موضوع جنگ و آثار آن بر طبیعت و محیط زیست کماکان یکی از چالشهای مهم جهانی محسوب می شود گفت: آثار زیست محیطی جنگ علاوه بر تبعات جهانی در بلندمدت نیز قابل اغماض و فراموشی نبوده و حتی کسانی که تصور می کنند در امان هستند و جنگ را تنها در دنیای مجازی تماشا می کنند، از آسیبهای آن در امان نخواهند ماند.



وی افزود: انسان همواره از صلح و دوستی استقبال کرده و شعار صلح و دوستی داده است، ولی در هیچ دوره ای از تاریخ نتوانسته از سایه شوم جنگ در امان بماند.



رئیس هیات مدیره مرکز صلح و محیط زیست با بیان اینکه فلسطین سالهاست از اشغالگری رنج می برد و رژیم صهیونیستی آسیبهای فراوانی را به محیط زیست به خصوص درختان مثمر ثمر و جنگلهای منطقه وارد کرده است گفت: در همین راستا یکی از راههای مبارزه مردم فلسطین نیز کاشت درخت بوده است.



همچنین منطقه خلیج فارس، ایران، عراق، کویت و افغانستان همه در اثر جنگ آسیب دیده اند و طبیعت آنها همچنان آثار تخریب جنگ را بر چهره دارد؛ از جمله آسیب به آبزیان و تنوع زیستی و سواحل خلیج فارس، لطمات طبیعت در اثر مین ها، استفاده از سلاحهای شیمیایی در دوران صدام و نیز حملات نیروهای اشغالگر.



وی افزود: با توجه به تحولات عظیم در حال وقوع در کشورهای اسلامی مانند تونس، مصر و لیبی، امیدواریم دولتهای دمکراتیک و با ثبات به منظور تحقق حقوق مردم و متعهد به حفظ طبیعت و محیط زیست تشکیل شوند تا بی ثباتی داخلی و جنگ مانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد تلفات انسانی و طبیعی بیشتری به دنبال نداشته باشیم.



ابتکار اظهار داشت: در زمینه قوانین بین المللی کماکان کاستیهای جدی برای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی در زمان جنگ وجود دارد که در تحولات جهانی باید به دنبال سیاستهای رفع مخاصمات و ثبات بود. سازمان ملل و قدرتهای جهانی نباید شیوه هایی را دنبال کنند که به تنشها دامن زند و زمینه درگیریهای جدید را فراهم سازد. سناریو سازی و مداخله نظامی راه حل بسیار خطرناک و پرهزینه ای است که هنوز کشورهایی مانند ویتنام، افغانستان، عراق و سومالی پس از گذشت سالها نتوانسته اند تاوان انسانی و طبیعی آن را پرداخت کنند.



وی گفت: در شرایط کنونی هیچکس نباید تصور کند که جنگ جدیدی می تواند راهگشای حل مشکلات ملی و جهانی باشد و هیچ توجیهی برای بهانه جویی و تنش افزایی در شرایط موجود قابل قبول نیست. مخصوصا اینکه هیچیک از دخالتهای خارجی و جنگهای ناشی از آن به افزایش امنیت و ثبات در کشورها و در جهان کمکی نکرده است.

بانکی مون: تخریب محیط زیست از تلفات جنگ است

در ابتدای این همایش بیانیه بانکی مون دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روزبین المللی مقابله با اثار جنگ و درگیریهای بر محیط زیست قرائت شد.

بانکی مون در این بیانیه گفت: از ده سال پیش، زمانی که بیانیه روز بین المللی مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست صادر شد، خانواده سازمان ملل در درک رابطه پیچیده بین جنگ و محیط زیست و نقش منابع طبیعی در سوخت رسانی و تامین مالی بی ثباتی و خشونت، پیشرفت های مهمی داشته است.



از سیرالئون تا تیمور کشورهایی بودند که به کاهش خطرات زیست محیطی برای ایجاد صلح و کنترل ظرفیت های اقتصادی پایدار با استفاده از منابع طبیعی خود کمک کرده اند. با این حال هنوز دلایل مهمی برای نگرانی وجود دارد. محیط زیست همچنان یکی از تلفات جنگ به شمار می رود. در همین زمان، تقاضا نسبت به منابع طبیعی برای برآوردن نیاز جمعیت رو به افزایش جهان به رشد خود ادامه می دهد. کشورهای ضعیف از جمله کشورهایی که سال های پس از جنگ را می گذرانند با رقابت قابل توجه برای منابع در دهه های آینده روبرو خواهند شد. این وضعیت با توجه به نتایج پیش بینی شده تغییرات آب و هوایی بر روی دسترسی به آب، امنیت غذایی، افزایش سطح دریا و توزیع جمعیت، تشدید می شود.



دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: تقویت ظرفیتهای ملی برای مدیریت شفاف، عادلانه و پایدار منابع طبیعی ادامه خواهد یافت تا بخش مهمی از اقدام برای ایجاد و حفظ صلح شود، همچنان که حمایت گسترده و سراسری ما نسبت به کشورهای عضو تداوم دارد. سازمان ملل متحد با توجه به نقش حیاتی خود در حمایت از کشورهایی که درگیر جنگ می شوند، فعالیت های حفظ صلح خود را با تاثیر مثبت بر مدیریت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به طور جدی دنبال می کند. این می تواند با به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی فعالیت های خود ما شروع شود.



وی افزود: همانطور که ما به این روز جهانی توجه کرده ایم، اجازه دهید عواقب گسترده و دراز مدت ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست هم در زمان صلح و هم زمان جنگ - را بشناسیم و دوباره بر تعهد خود نسبت به مدیریت پایدار منابع طبیعی به عنوان عنصر حیاتی صلح و امنیت پایدار تاکید کنیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: لایحه غرامت چند میلیارد دلاری جنگ ایران اجرایی نشد

در ادامه این همایش تابش نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در آموزه های دینی ما مسلمانان، مسیر کمال و سعادت و رفاه و نیک بختی انسانی از متن طبیعت و بهره مندی عالمانه از مواهب و نعمات طبیعی می گذرد، که همین امر نگاهبانی شایسته از محیط زیست که بستر تحول و رستگاری و تعالی انسان است را به ضرورتی پایدار مبدل ساخته است. بدون تردید محیط زیست و طبیعت سالم با آرامش و آسایش مردم و نظامات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بر آمده از اندیشه های انسانی نسبتی مستقیم دارد. بنابراین "حیات" و "صلح" دو گوهر گرانبهائی است که در پرتو آن می توان زمینه رشد و بالندگی و رفاه و پیشرفت جوامع بشری را تضمین نمود و متعاقباً پدیده ی شوم جنگ علاوه بر تخریب جان و روان انسان ها، طبیعت زیبا که تأمین کننده ی عمده ی نیازهای اوست را نیز تحت تأثیر نیروی مخرب خود قرار می دهد که پرهیز از آن اجتناب ناپذیر می نماید.



وی افزود: طبیعت ایران و منطقه از ناحیه جنگ هشت ساله عراق علیه کشورمان، جنگ کویت، تعرض نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان و عراق، لطمات بسیار زیادی دیده و متاسفانه خلیج فارس هنوز از آثار و تبعات این مخاصمات عاری نشده است.

تابش گفت: به عنوان نماینده مجلس باید از کاستی قوانین بین المللی در این زمینه انتقاد کنم و اذعان نمایم قوانین موجود در خصوص رعایت حقوق غیر نظامیان و مردم در دنیای امروز نیز رعایت نمی شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه حفظ محیط زیست، حفظ درختان، حفظ منابع آب شیرین و دریاها در قوانین جهانی قوت لازم مشاهده نمی گردد. کنوانسیونهای ژنو و قوانین مرتبط با حفظ محیط زیست در شرایط جنگی خصوصا در مقابل سلاحهای غیر متعارف شیمیایی و بیولوژیک و هسته ای و آثار آن بر طبیعت از قوت لازم برخوردار نیستند و ضرورت دارد در مجامعی مانند کنفرانس بین المجالس و یا جنبش عدم تعهد به اینگونه مباحث بیشتر پرداخته شود.



این نماینده مجلس اظهار داشت: با کمال تاسف مناسبات جهانی و منطقه ای آنقدر بی ثبات و ناپایدار شده اند که هر زمان شاهد درگیری های جدیدی بواسطه موج بیداری مردم و ایستادگی آنها در مقابل رژیم های دیکتاتوری هستیم. این امر در عین حالیکه امیدهای بسیاری برای مردم بوجود آورده و نوید بخش استقرار دولتهای دمکراتیک و مردم سالار و تحقق آزادی و ارزشهای انسانی و اسلامی اصیل در منطقه می باشد، به دلایل نا پایداری های داخلی و آسیب های وارده به زیر ساختهای کشورها می تواند آسیب ها ی زیست محیطی جدی را بدنبال داشته باشد. خصوصا در موارد مرتبط با مداخله نیروهای نظامی بیگانه مانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد.



رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: در خصوص کشورمان ایران گرچه مطالعاتی در زمینه آثار جنگ عراق بر محیط زیست کشور و لایحه غرامت جنگی محیط زیستی که بالغ بر چند میلیارد دلار تخمین زده شد تهیه گردید ولی هرگز از طرف کمیسیون غرامت سازمان ملل و دولت ایران مورد پیگیری قرار نگرفت. جنگ در کشور عراق و ادامه نابسامانی و عدم امنیت یکی از دلایل آسیب های زیست محیطی مانند ریزگردهایی است که کارشناسان معتقدند از اراضی رها شده کشاورزی در عراق برخاسته و در بخش زیادی از شهر های کشور از جمله تهران بحران آلودگی هوا بوجود آورده است.



سفیر ژاپن: صدمات زیست محیطی در بمباران اتمی و سونامی ژاپن بیشتر از صدمات انسانی بود

در پایان سخنرانیها پنل تخصصی و کارگروههای ویژه ای شکل گرفت که با مدیریت دکتر اسماعیل کهرم برگزار شد. در این کارگروه کنیچی کومانو سفیر ژاپن با اشاره به دو بحران بزرگی که کشورش در جنگ جهانی دوم و نیز در سونامی اخیر با آن روبرو بوده گفت: ژاپن در جنگ جهانی دوم حدود سه میلیون نفر از شهروندان خود را به خصوص در جریان بمباران های اتمی آمریکا از دست داد. این تعداد حدود 5% جمعیت ژاپن را تشکیل می داد، اما خساراتی که بر طبیعت کشورمان وارد آمد سرسام آور و بسیار وسیع تر بود.



وی افزود: در سونامی اخیر نیز که حدود 20 هزار نفر کشته شدند ولی مشکل بزرگ تر و تهدید جدی تر ، خساراتی بود که به راکتور اتمی وارد آمد و صدمات زیادی را به انسان ها وطبیعت تحمیل کرد.



سفیر ژاپن تاکید کرد: در هر دو بحران ما توانستیم از نظر اقتصادی روی پای خودمان بایستیم و حتی بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش های صورت گرفته به رتبه دوم اقتصاد جهان دست یافتیم ولی منابع طبیعی ما هرگز بازنگشت و خسارات وارده بر آن جبران نشد.

سفیر افغانستان: جنگ افغانستان صدمات زیادی به محیط زیست وارد کرد



سفیر افغانستان در تهران، در این نشست خسارات جنگ را غیرقابل جبران خواند و گفت: درگیریها نه تنها اثرات بسیار منفی فیزیکی و روانی بر مردم افعانستان داشته، بلکه دشتها و جنگلها و منابع طبیعی ما را دچار خسارتهای غیرقابل جبران کرده که هنوز هم ادامه دارد.



وی تصریح کرد: درگیریها، چه جنگ با شوروی و چه جنگ با طالبان، هر دو ره آوردی جز بدبختی برای افغانستان نداشتند.

سفیر کرواسی: آمریکا از اورانیوم ضعیف شده در جنگ با کرواسی استفاده کرد



دکتر اساد پروحیچ سفیر کرواسی محور سخنرانی خود را استفاده از اورانیوم ضعیف شده و اثرات آن بر انسان و طبیعت قرار داده و به کاربرد این ماده توسط آمریکایی ها در جنگ خلیج فارس اشاره کرد.



وی گفت: آمریکاییها برای اینکه بتوانند تایرهای تانکها را از کار بیاندازند از اورانیوم ضعیف شده استفاده کردند. متاسفانه این نوع اورانیوم جزو سلاحهای متعارف به حساب می آید، در حالی که به شدت بر طبیعت اثر گذاشته و خاک را آلوده می سازد. البته میزان این اثرگذاری هنوز در حال بررسی است و شاید نیاز به گذشت بیش از 20 سال از زمان استفاده از این ماده برای اظهار نظر قطعی باشد. ولی تاکنون بخشی از اثرات سوء آن به خصوص بر روی کودکان مشخص شده است.

نماینده صلیب سرخ جهانی: تخریب طبیعت در حملات جنگی جرم جنایی محسوب می شود



پیتر ریتر نماینده صلیب سرخ جهانی نیز در این نشست گفت: برای جهانیان روز به روز بیشتر روشن می شود که از وسیع ترین تخریبها طی جنگها، آسیبهایی است که بر محیط زیست به ویژه بر خاک، آب های زیرزمینی و هوا وارد می آید که حتی نسل های پس از جنگ را نیز تهدید می کند.



وی با اشاره به مفاد کنوانسیونهای موجود تاکید کرد که تخریب طبیعت یک کشور در اثر حمله جنگی به عنوان جرم جنایی از سوی متخاصم محسوب می شود و می توان آن را تحت پیگردهای بین المللی قرار داد.



به گزارش مهر در پایان این همایش بیانیه ای از سوی اعضا قرائت شد.