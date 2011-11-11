فرهنگ کتاب و کتابخوانی در فارس توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته کتابخوانی گفت: قلم عامل گسترش علم در جامعه است و قرآن بر کتاب و قلم قسم می خورد.

وی تاکید کرد: کتاب در جامعه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است ولی امروز جامعه ما با خواندن و مطالعه ارتباط چندانی ندارد و به نوعی با خواندن و قرائت کتاب بیگانه شده ایم.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: در استان فارس باید با توسعه کتابخانه ها، سهولت در دسترسی به کتاب ها، افزایش کتابخانه ها و کتاب فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن عید غدیر، یادآور شد: آن قدر این مسئله مهم بود که خدا به پیامبر خطاب می کند آنچه گفته شد به مردم برسان که اگر این کار انجام نشود رسالت الهی ناقص مانده است.

آیت‌الله ایمانی اضافه کرد: در روز غدیر اداره امور جامعه یعنی همان اختیاراتی که پیامبر از طرف خدا بر عهده داشته به امام بعد از خود واگذار می‌کند تا به امام دوازدهم می رسد و بعد از امام دوازدهم این امامت به فقیه یا فقهای عادل ابلاغ می‌کند.

وی تصریح کرد: نکته اول در مورد غدیر اینکه ولایت نه به معنای دوستی بلکه به معنای واگذاری درجه و اختیارات به امام بعد از پیامبر است که این اصل امامت و ولایت است زیرا امکان ندارد کسی عهده دارد جامعه باشد و اختیارات جامعه به او داده نشود زیرا اداره امور جامعه نیاز به اختیارات دارد و این مقام را پیامبر برای امیرالمومنین قرار داد.

امام جمعه شیراز گفت: نکته دوم این واقعه این است که ولایت و امامت جاری و ساری است و ولایت امیرالمومنین زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) است یعنی از حضرت علی (ع) تا آخر الزمان که امام دوازدهم ظهور می کند ولاتی و امامت جاری و ساری است.

وی یادآور شد: بنابراین مسئله غدیر یک مسئله جاری و ساری از آن زمان تا امروز و از امروز تا آخر دنیا است که در جامعه ما حاکمیت دارد و مومنین به صورت خود جوش باید نسبت به تقدیر از این روز بزرگ اقدام کنند و هر چه بیشتر باید بوی امامت و ولایت درتمام فضاهای استان استشمام شود و جشن ولایت را شاهد و ناظر باشیم .

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: امروز اغلب ملل در کشورهای پنج قاره جهان علیه نظام سرمایه‌داری برخاسته‌اند که این را نشان از شکست قدرت استکباری است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: آمریکا باید بداند که هشت سال با ایران جنگید در افغانستان و عراق لشکر کشی کرد، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید و ایران در همه زمینه‌ها موفق بود.