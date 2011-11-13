به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش پیرغلامان با حضور مهدی دهقان نیری دبیر کل اجلاس پیرغلامان، علی اکبر فامیل کریمی معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان و رئیس ستاد استانی برگزاری اجلاس و اهالی رسانه در تالار اجتماعات ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

دهقان نیری در ابتدای این نشست گفت: این همایش در سال 82 با حضور مداحان و پیرغلامان شهر تهران در مسجد و حسینیه جماران آغاز به کار کرد و آن زمان رویکرد همایش تجلیل از پیرغلامانی بود که با رسانه ملی در ایام محرم و صفر همکاری داشتند. این روند بعد از این نیز ادامه پیدا کرد و سال‌های بعد از این به ترتیب از 82 تا 87 طی برگزاری مراسم‌هایی معنوی در حسینیه جماران شاهد حضور جمع گسترده‌ای از مداحان تهرانی بودیم.

وی افزود: تا اینکه در سال 88 با سفر مقام معظم رهبری به زنجان ایشان این شهر را پایتخت شور و شعور حسینی معرفی کردند و ستاد برگزاری همایش تصمیم گرفت این همایش را در پایتخت خود برگزار کند. بنابراین در سال 88 با حضور 400 پیرغلام از سراسر کشور حسینیه اعظم زنجان میزبان دوره هفتم همایش بود.

دبیر کل همایش پیرغلامان با بیان این مطلب که بعد از این تصمیم گرفته شد مراسم هر بار در یک استان کشور برگزار شود و اولویت نیز با استان‌هایی بود که در حوزه خود سبک خاصی داشته باشند. بوشهر دومین انتخاب ما بود و سبک عزاداری بوشهری هم اکنون در 19 استان کشور در حال اجرا است.

دهقان‌نیری ادامه داد: در این همایش بیش از پنج هزار نفر از مردم شرکت کردند و بیش از 400 پیرغلام نیز حاضر بودند که در این عرصه 17 پیرغلام تجلیل شدند. همان سال گذشته نیز قرار بر این گذاشته شود که همدان استان بعدی برگزاری مراسم باشد که البته همزمانی همایش با بحث بیداری اسلامی ما را به فکر تجلیل از مداحان کشورهای اسلامی انداخت.

دبیر کل همایش پیرغلامان از حضور 40 پیرغلام بین المللی خبر داد و عراق، کویت، پاکستان، مصر، هندوستان،‌عمان، لبنان، سوئد، غنا، سودا، تایلند، قرقیزستان و صربستان را به عنوان کشورهای حاضر در همایش برشمرد و به حضور نذار القطری مداح محبوب عرب اشاره کرد.

وی افزود: زبان اجرایی اکثر این افراد عربی است و از شرایط گزینش پیرغلامان برای تجلیل نیز می‌توانم از سن بالای هفتاد، از حفظ بودن بیش از دو هزار بیت شعر، سابقه بیش از 40 ساله و تالیف لااقل یک کتاب نام ببرم.

دبیر کل همایش پیرغلامان با اشاره به هدف برگزاری این همایش اظهار کرد: تبیین منویات مقام معظم رهبری در آیین ستایشگری هدف این اجلاس است و منشوری بر این اساس تدوین کرده‌ایم که مداحان به آن قسم یاد خواهند کرد. در کنار برگزاری همایش نیز مسابقه مستند رادیویی پیرغلامان را برگزار می‌کنیم که تاکنون آثار بسیاری در این خصوص به دست ما رسیده است.

دهقان‌نیری یادآور شد: ما از استان‌های خوزستان، اردبیل و گلستان درخواست برگزاری همایش را داشتیم و بعد از بررسی‌ها قرار شد دوره بعدی در استان گلستان شهر گرگان برگزار شود.

مراسم سقایی ثبت ملی می‌شود



فامیل کریمی نیز با اشاره به سبقه تاریخی همدان و لقب گرفتن این استان از سوی مقام معظم رهبری با نام دارالمومنین و دارالمجاهدین بیان کرد: این نامگذاری به دلیل تقدیم هشت هزار شهید این استان در جنگ تحمیلی است. ما نیز پیشنهاد برگزاری همایش را به ویژه به دلیل همزمانی با بیداری اسلامی در سطح بین‌المللی ارائه کردیم که این امر انتظاراتی که از برگزاری برنامه می‌رود را سنگین‌تر می‌کند.



وی افزود: ما تاکنون تنها به بخشی از ظرفیت‌های فرهنگ عاشورایی دست یافته‌ایم و برای شکوفایی بیشتر آن باید تلاش بسیاری صورت دهیم. بنابراین مراسم افتتاحیه اجلاس در مکانی رسمی خواهد بود.



این مقام مسئول همچنین به برگزاری مراسم اختتامیه در مسجد دانشگاه بوعلی‌سینا همدان اشاره و اظهار کرد: مطالعات عمیقی نسبت به اجلاس‌های گذشته انجام داده‌ایم تا با بهره‌گیری از آن‌ها در راستای برگزاری بهتر همایش بکوشیم. بازدید از مناطق تاریخی، موزه دفاع مقدس، تپه هگمتانه و غار علی‌صدر نیز از جمله برنامه‌های ما است.



فامیل‌کریمی یادآور شد: در سطح همدان 1114 هیئت فعال هستند و برنامه استقبال از پیرغلامان نیز توسط انجمن یادآوران عاشورایی برگزار می‌شود. علاوه بر این مراسم سقایی خواهیم داشت که این مراسم قرار است ثبت ملی شود.



در پایان این مراسم پس از پخش تیزر مراسم پیرغلامان از پوستر این همایش رونمایی شد.