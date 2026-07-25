به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی درباره خروجی جلسه امروز هیئت رئیسه درباره ادامه همکاری با امیر قلعه نویی در تیم ملی فوتبال ایران گفت: من با او مشکلی ندارم، حالا اگر او اگر صحبتی انجام داده است، به خودش مربوط است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا درباره عملکرد هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون صحبتی شد یا نه؟ تصریح کرد: بله صحبت شد، ولی امیرمهدی علوی به عنوان سخنگو در این باره صحبت خواهد کرد.

کریمی درباره اینکه گفته می‌شود فقط مهدی تاج و محمد اسفندیارپور موافق ماندن قلعه‌نویی در تیم ملی بوده و سایر اعضا مخالف هستند، گفت: چنین چیزی نیست. هفته آینده جمع‌بندی نهایی خواهیم داشت.