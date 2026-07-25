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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

سرمربی تیم ملی بدون قرارداد؛

کریمی: مشکلی با قلعه‌نویی ندارم اما هفته آینده تکلیفش مشخص می‌شود

کریمی: مشکلی با قلعه‌نویی ندارم اما هفته آینده تکلیفش مشخص می‌شود

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: هفته آینده تکلیف ادامه همکاری با قلعه‌نویی مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی درباره خروجی جلسه امروز هیئت رئیسه درباره ادامه همکاری با امیر قلعه نویی در تیم ملی فوتبال ایران گفت: من با او مشکلی ندارم، حالا اگر او اگر صحبتی انجام داده است، به خودش مربوط است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا درباره عملکرد هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون صحبتی شد یا نه؟ تصریح کرد: بله صحبت شد، ولی امیرمهدی علوی به عنوان سخنگو در این باره صحبت خواهد کرد.

کریمی درباره اینکه گفته می‌شود فقط مهدی تاج و محمد اسفندیارپور موافق ماندن قلعه‌نویی در تیم ملی بوده و سایر اعضا مخالف هستند، گفت: چنین چیزی نیست. هفته آینده جمع‌بندی نهایی خواهیم داشت.

کد مطلب 6898979

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 11
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      ما واسه اولین بار در جام جهانی با خت نداشتیم گل آخری رو هم ردش کردن ولی اگه گل تیم دیگه ای میشد حتما قبول میشد آقای قله نویی وبچه های تیم تلاش خودشون رو کردن ما مردم ازشون راضی هستیم
    • خوش خنده IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      6 0
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      اگر به فکر آبروی فوتبال از دست رفته ایران هستید با تعویض قلعه نویی فکری به حال آن کنید
    • علی IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      3 0
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      تاج باید برود
    • جاوید IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      11 0
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      لطفاً فوراً ایشان را اخراج و به سرمربی خوب و شیش دانگ خارجی به خدمت بگیرید.
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
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      تیم ملی ایران دومین تیم پیر جام جهانی بود، ادامه سرمربیگری قلعه نوعی به شرط جوان کردن شصت ،هفتاد درصد ترکیب تیم ملی در جام ملتها درست است وگرنه فایده ندارد.
    • جواد IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      3 0
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      معلوم نیست فدراسیون فوتبال علیرغم نتیجه عملکرد ضعیف امیر در جام جهانی ورفتاردوراز شأن وی در مورد بزرگان فوتبال کشور ، چه اصراری برای استفاده ازوی در آسیا دارد ؟!!!
    • مهران IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      1 0
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      به نظرم بهتره به قلعه نویی بگویند خودت آبرومند استعفا بده

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