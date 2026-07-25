به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته ملی مهارت در روستای اسرم، توسعه آموزشهای مهارتی را زمینهساز اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها دانست و بر راهاندازی بازارچه دائمی برای عرضه محصولات مهارتی و صنایعدستی در شهرستان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی یکی از مهمترین بسترهای ورود جوانان به بازار کار و ایجاد درآمد پایدار است و باید در برنامهریزیهای توسعهای شهرستان جایگاه ویژهای داشته باشد.
وی با بیان اینکه توسعه متوازن نیازمند توجه به همه ابعاد مدیریتی است، افزود: مهارتآموزی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، نقش مؤثری در ارتقای مدیریت اقتصادی و توانمندسازی خانوارها ایفا میکند.
فرماندار میاندورود با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل مهارتی، تصریح کرد: ایجاد بازارچه دائمی یا نمایشگاههای فصلی میتواند ضمن تقویت تولیدات بومی، مسیر مناسبی برای عرضه مستمر محصولات و حمایت از کسبوکارهای نوپا فراهم کند.
بابایی لولتی ادامه داد: حمایت از مشاغلی که بر پایه آموزشهای مهارتی شکل گرفتهاند، از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم با ایجاد زیرساختهای لازم، زمینه دسترسی علاقهمندان به این محصولات در طول سال فراهم شود.
وی همچنین ترویج فرهنگ مهارتآموزی را از عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه اجتماعی افراد دانست و گفت: مهارت، سرمایهای ارزشمند برای اشتغال و خوداتکایی است و میتواند نقش مهمی در افزایش منزلت اجتماعی و توسعه اقتصادی جامعه داشته باشد.
نمایشگاه هفته ملی مهارت در روستای اسرم شهرستان میاندورود تا نهم مردادماه پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
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