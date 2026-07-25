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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

نجات سارق خودرو از غرق شدگی در رودخانه هراز

نجات سارق خودرو از غرق شدگی در رودخانه هراز

آمل - رئیس پلیس راه مازندران گفت: راننده خودرو سرقتی که برای فرار از دست مأموران به رودخانه هراز زده بود، با اقدام به‌موقع پلیس از غرق‌شدگی نجات یافت و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: مأموران پلیس راه لاریجان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور هراز به یک دستگاه وانت مزدا که با سرعت غیرمجاز و به‌صورت خطرآفرین در حال تردد بود، مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد این خودرو سابقه سرقت دارد و در سامانه پلیس به‌عنوان خودروی سرقتی ثبت شده است.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: راننده خودرو برای فرار از دست مأموران، خودرو را رها کرده و به سمت حاشیه جاده و رودخانه هراز متواری شد، اما در جریان فرار در آب‌های خروشان رودخانه گرفتار شد و در معرض غرق‌شدگی قرار گرفت.

سرهنگ عبادی با اشاره به اقدام سریع و ایثارگرانه مأموران پلیس راه گفت: مأموران با به خطر انداختن جان خود، فرد متهم را از رودخانه نجات دادند و از مرگ وی جلوگیری کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از نجات، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مأموران انتظامی و مرجع قضایی قرار گرفت.

کد مطلب 6899069

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