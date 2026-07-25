به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج، با اشاره به تحولات منطقه و شرایط حساس کشور اظهار کرد: ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است، اما در برابر تجاوز و تهدید، با اقتدار از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و این دفاع، اقدامی مشروع و عزتمندانه است.
وی با بیان اینکه نمیتوان در برابر تجاوز سکوت کرد و تنها مدافع را مورد انتقاد قرار داد، افزود: جریانهایی که شعار مخالفت با جنگ سر میدهند باید تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی و حامیان آن را نیز صریح و شفاف محکوم کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشار و زیادهخواهی دشمنان عقبنشینی نمیکند، گفت: تجربه نشان داده است هر زمان مردم با وحدت، بصیرت و تبعیت از رهبری در صحنه حضور داشتهاند، دشمنان ناچار به عقبنشینی شدهاند.
ضرورت تقویت بصیرت در برابر جنگ شناختی
پورذهبی در ادامه سخنان خود، افزایش آگاهی عمومی و ایستادگی در مسیر حقیقت را از ضرورتهای مهم جامعه دانست و عنوان کرد: افرادی که از شناخت و بصیرت کافی برخوردار نباشند، در برابر جنگ شناختی و شبهات دچار تردید میشوند، اما انسانهای بصیر و صبور میتوانند در دشوارترین شرایط نیز از حقیقت و پرچم حق پاسداری کنند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر شاخص عمار، خاطرنشان کرد: هر فرد متناسب با جایگاه و توان خود مسئولیت دارد از ریزش فکری و اعتقادی جامعه جلوگیری کند و با تبیین درست، به شبهات پاسخ دهد و اجازه ندهد حقیقتها تحریف شوند.
نماینده ولیفقیه در کردستان تأکید کرد: روشنگری و جهاد تبیین محدود به قشر خاصی نیست و همه مردم در قبال آگاهیبخشی، مقابله با تحریف و دفاع از حقیقت مسئولیت دارند.
عمار؛ الگویی برای ایستادگی در مسیر حق
پورذهبی با تسلیت ایام و اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، این شخصیت برجسته تاریخ اسلام را نمونهای ماندگار از بصیرت و پایداری دانست و بیان کرد: عمار با وجود تحمل شکنجه، هجرت و دشواریهای فراوان، تا پایان عمر در مسیر حق ثابتقدم ماند و حتی در سالهای پایانی عمر نیز میدان دفاع از حقیقت را ترک نکرد.
وی افزود: شرایط امروز جامعه اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری به روحیه عمارگونه نیاز دارد؛ روحیهای که بر شناخت حق، استقامت، بصیرت و دفاع از حقیقت استوار است.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین با استناد به آموزههای قرآن کریم، ایمان همراه با پرهیز از ظلم را زمینهساز امنیت، آرامش و هدایت الهی دانست و گفت: ظلم تنها در ستم آشکار خلاصه نمیشود، بلکه دروغ، تهمت، قضاوت نادرست و تحریف واقعیت نیز از مصادیق ظلم است و جامعهای که خود را از این آسیبها دور نگه دارد، مسیر هدایت و آرامش را بهتر طی خواهد کرد.
پورذهبی در پایان با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، از زائران خواست در جوار حرم سیدالشهدا(ع) برای امنیت و سربلندی ایران اسلامی، رزمندگان، خانوادههای شهدا و همه مدافعان عزت و استقلال کشور دعا کنند.
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