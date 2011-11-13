واکنشها به تعلیق عضویت سوریه/ از مخالفت مردم تا ذوق زدگی اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، وزیران خارجه کشورهای عربی روز گذشته در نشستی که با هدف بررسی تحولات سوریه در قاهره برگزار شد عضویت سوریه در این اتحادیه را به حال تعلیق درآوردند. این تصمیم با موافقت 18 کشور عربی، مخالفت لبنان و یمن و رای ممتنع عراق به تصویب رسید.

دبیرکل اتحادیه عرب

نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب نیز که همچون مقامات غربی نگاه یکجانبه ای به اعتراضات سوریه داشته و به ناامنی حاصل از اقدامات ترویستی افراد مسلح در این کشور توجهی نداشته است، ادعا کرد: تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب به معنای دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی شود.

وزرای خارجه عرب در پایان این نشست اعلام کردند این تصمیم از 16 نوامبر (25 آبان) تا زمانی که سوریه به خشونت ها در این کشور پایان دهد قابل اجرا خواهد بود.

قطر

"شیخ حمد بن جاسم آل ثانی" وزیر خارجه قطر در این رابطه اعلام کرد: اتحادیه عرب از کشورهای عربی می خواهد سفرای خود را از سوریه فرا بخوانند.

وی در ادامه در راستای همسویی با سیاست های غرب به ویژه آمریکا سوریه را تهدید کرد در صورتی که به خشونت ها در این پایان ندهد از سوی کشورهای عربی تحریم سیاسی و اقتصادی خواهد شد.

حمایت از بشار اسد

بلافاصله پس از پایان نشست اتحادیه عرب هزاران نفر از طرفداران بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خیابان ها آمدند و تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب را محکوم کردند.

حاضران در این تظاهرات با حمل پرچم های سوریه و تصاویر بشار اسد حمایت خود را از رئیس جمهور این کشور اعلام کردند و به برخی از سفارتخانه های خارجی در دمشق حمله کردند.

سفارتخانه های عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه از جمله این سفارتخانه ها بودند. معترضین شعار می دادند که اتحادیه عرب عامل اجرای سیاست های آمریکا در منطقه است.

غرب و آمریکا

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز که از تصمیم ضد سوری اعراب در پوست خود نمی گنجید در بیانیه ای اعلام کرد: ما با همکاری دوستان و هم پیمانانمان به اعمال فشار بر نظام سوریه و انزوای هر چه بیشتر سوریه در عرصه سیاسی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه مدعی شد که هدف از این اقدام حمایت از ملت سوریه و برقراری دمکراسی در این کشور است. فرانسه و آلمان و انگلیس نیز در اقدامی مشابه از تصمیم مذکور اتحادیه عرب ابراز خرسندی کردند.

در همین راستا مخالفان سوریه نیز که بارها از اتحادیه عرب خواسته بودند عضویت سوریه در این اتحادیه را به حال تعلیق در بیاورد ضمن ابراز رضایت از این امر فشارهای بین المللی بر نظام حاکم در این کشور را خواستار شدند.

مخالفان سوریه

"برهان غلیون" رئیس شورای مخالفان سوریه در این رابطه اعلام کرد که کشورهای اروپایی در اقدامی مشابه اتحادیه عرب سفرای خود را از دمشق خارج خواهند کرد.

تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب نه تنها به حل بحران این کشور کمک نخواهد کرد، بلکه تنها راه دخالت غرب در سوریه و تحقق خواسته های آنها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را هموار خواهد کرد.