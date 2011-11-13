داوری بدمینتون ایران در جهان مطرح است

محسن عمرانی در حاشیه پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به حضور 30 ساله خود در برگزاری و نظارت بر بازیها مختلف در رشته بدمینتون اظهار داشت: برگزاری مسابقات برای بنده همیشه خاطره است و در اکثر بازیهای ملی و کشوری به عنوان ناظر بازی حضور داشته ام.

با سابقه ترین ناظر بازیهای بدمینتون ایران با اشاره به حضور در بازیهای دهه فجر در سال 65 افزود: در اکثر مسابقات به عنوان هماهنگ کننده در کنارجوانان بوده ام.

وی درباره جایگاه داوری بدمینتون ایران در عرصه های مختلف بین المللی یادآور شد: جایگاه تیم داوری ایران در بدمینتون بسیار مناسب است وامیدواریم که بازیکنان کشورمان نیز مانند داوران در عرصه های مختلف بین اللملی بدرخشند.

پنجیمن المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور در ساری با حضور 31 استان کشور در حال برگزاری بوده و در این رقابتها هزار و117 دانشجوی پیام نوربه مدت یک هفته با هم رقابت می کنند.

این مسابقات با هدف تقویت روحیه پهلوانی وایجاد نشاط در بین دانشجویان پیام نور برگزار می شود که بنا به تصمیمات مسئولان ورزشی پیام نور از سالهای آینده المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور هر دوسال یک بار برگزار می شود و به جای برگزاری هر ساله المپیاد مسابقات ورزشی پیام نور در مراکز استانها پیگیری می شود.