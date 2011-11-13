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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

پیگیری مهر نتیجه داد /

وزارت علوم ممنوعیت تبلیغات پیامکی را به موسسات آموزشی ابلاغ کرد

وزارت علوم ممنوعیت تبلیغات پیامکی را به موسسات آموزشی ابلاغ کرد

دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تبلیغات پیامکی برخی موسسات آموزش عالی آزاد در خصوص اعلام منابع آزمونها بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم طی بخشنامه ای به موسسات آموزش عالی آزاد ابلاغ کرد که این موسسات از هرگونه تبلیغات از طریق پیامک در خصوص اعلام منابع آزمونهای آموزش عالی در مقاطع مختلف خودداری کنند.

این اداره کل در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است: موسسات آموزش آزاد از هرگونه تبلیغاتی که منجر به اطلاعات نادرست در خصوص آزمونها و موضوعات مرتبط دیگر شود، خودداری کنند. در غیر این صورت با موسسات متخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت علوم در بخشنامه به موسسات تاکید کرده است: اعلام منابع آزمونها پس از تایید و اعلام آن از سوی حوزه معاونت آموزشی وزارتخانه مجاز است.

به گزارش مهر، موسسات آموزش آزاد به تازگی با ارسال پیامک، تبلیغات کنکوری را برای کاربران تلفن همراه ارسال می کنند و در آن مدعی می شوند که منابع آزمون های سراسری از جمله کارشناسی ارشد و دکتری سال 91 را در اختیار دارند.

کد مطلب 1459005

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