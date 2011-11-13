سومین جشنواره استانی آب در شهر کهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبان ومنابع انسانی آبفار قم در ابتدای این جشنواره که قبل از ظهر یک شنبه با حضور جمعی از مدیران آبفار در مدرسه ابتدایی شهید مطهری شهر کهک برگزار شد، با بیان اینکه آب نخستین واژهای است که دانش آموزان در مدرسه فرا میگیرند، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره این است که دانش آموزان همراه با فراگیری واژه آب به اهمیت آن نیز پی ببرند و با نقش مهم آب در زندگی، ضرورت صرفهجویی و روشهای استفاده بهینه از آن آشنا شوند.
محسن راد آموزش صحیح در دوران کودکی را موجب ثبات بیشتر در صرفه جویی آب دانست و اظهار داشت: الف و ب نخستین واژههایی است که هر نوآموزی آنها را میآموزد و با ترکیب آنها با کلمه با ارزش آب آشنا میشود.
وی برگزاری جشنواره آب بین کلاس اولیها را خاطرهای به یادماندنی برای آنان عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید این موهبت الهی را قدر بدانیم و فرهنگ استفاده صحیح را به دانش آموزان بیاموزیم.
وی افزود: خداوند بارها در قرآن از منزلت آب به نیکی یاد کرده است و ما نیز باید قدر و منزلت این مایه حیاتی را بدانیم و در استفاده از این نعمت عظیم دقت لازم را داشته باشیم.
راد نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه را امری ضروری دانست و گفت: اگر میخواهیم زندگی شاداب و زیبایی داشته باشیم باید صرفهجویی در مصرف آب را سرلوحه فعالیتهای خود کنیم.
وی همچنین از دانشآموزان خواست تا ضمن رعایت صرفهجویی در مصرف آب در منازل، از والدین خود نیز بخواهند این مهم را مورد توجه قرار دهند.
یاد آور میشود: در پایان این جشنواره زنگ آب توسط مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نواخته شد و دانش آموزان با روشهای مصرف بهینه و درست آب آشنا شدند.
کهک - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره استانی آب همراه با نواخته شدن زنگ آب در مدرسه ابتدایی شهید مطهری شهر کهک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبان ومنابع انسانی آبفار قم در ابتدای این جشنواره که قبل از ظهر یک شنبه با حضور جمعی از مدیران آبفار در مدرسه ابتدایی شهید مطهری شهر کهک برگزار شد، با بیان اینکه آب نخستین واژهای است که دانش آموزان در مدرسه فرا میگیرند، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره این است که دانش آموزان همراه با فراگیری واژه آب به اهمیت آن نیز پی ببرند و با نقش مهم آب در زندگی، ضرورت صرفهجویی و روشهای استفاده بهینه از آن آشنا شوند.
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