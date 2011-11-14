پیش نویس نقشه تحول نظام سلامت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی - رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت امروز دوشنبه در نشست نقشه تحول نظام سلامت در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: با توجه به اینکه نقشه جامع علمی در حوزه آموزش و پژوهش ارائه شده بود، نقشه تحول نظام سلامت نیز در راستای تکمیل فرآیند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در علوم پزشکی ارائه شد.

وی اظهار داشت: نقشه تحول نظام سلامت قرار است روند و مسیر کاری وزارت بهداشت را در 15 سال آینده ترسیم کند و با اجرای آن شاهد تحول مهمی در این حوزه خواهیم بود.

وی با اشاره به فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه اجرای نقشه جامع علمی، گفت: نقشه تحول نیز بحث ارائه خدمات و اینکه اکنون در چه وضعیتی قرار داریم و باید به کجا برسیم را روشن می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: نقشه تحول نظام سلامت با حوزه آموزش و پژوهش مرتبط است و پس از ارائه پیش نویس باید برای اجرای آن تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه این نقشه ایده آل نگرانه ترسیم شده است، گفت: علت این امر این است که این نقشه بر اساس چشم انداز ترسیم شده است.

لاریجانی یادآور شد: اجرای نقشه تحول نظام سلامت در مراحل 6 گانه انجام می شود و دانشگاههای علوم پزشکی پس از تصویب نهایی آن را اجرا می کنند.