فرودگاه نوشهر به دستگاه ناوبری مجهز می شود

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک دستگاه ویدئو آرت باید برای این فرودگاه تهیه شود که بخشی از مشکلات و کاستی ها در امر حمل و نقل هوایی رفع می شود.

وی اظهار داشت: همیشه در فصل پاییز و زمستان به دلیل شرایط خاصی جوی کاستی های در حمل و نقل هوایی پیش می آید که با نصب دستگاه ناوبری مشکل پروازی در فرودگاه نوشهر رفع می شود.

وی عنوان کرد: فرودگاه نوشهر نیز با برخی کاستی های ناوبری مواجه است که باید تحهیز شود.

استاندار مازندران عنوان کرد:مقرر شد بخشی از مطالبات شرکت هواپیمایی آسمان در قالب تهیه دستگاه ناوبری انجام شود.

طاهایی افزود: تامین دستگاه ها ویدئوآرت و ناوبری به مطلوب شدن شرایط فرودگاه نوشهر کمک می کند.

غرب مازندران دارای دو فرودگاه در نوشهر و رامسر است.