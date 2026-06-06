به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی صبح شنبه با حضور میدانی در فرودگاه نوشهر، آخرین وضعیت اجرای طرحهای رفع محدودیتهای پروازی و توسعه زیرساختهای این پایگاه هوایی را مورد ارزیابی قرار داد و بر هماهنگی هرچه بیشتر دستگاهها برای از میان برداشتن موانع موجود تأکید کرد.
یونسی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای فرودگاهی و چالشهای پیش روی افزایش پروازها، خواستار شتاب بخشی در اجرای طرحهای مصوب و هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی مرتبط برای رفع موانع موجود شد.
گفتنی است فرودگاه نوشهر طی سالهای اخیر با معضلاتی نظیر وجود موانع فیزیکی در حریم و محدوده باند مواجه بوده که این امر مانعی جدی برای بهرهبرداری حداکثری و توسعه خدمات هوایی محسوب میشود. مسئولان محلی و فرودگاهی، پیگیری ویژه برای حل این معضلات را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند.
این بازدید میدانی با هدف سرعتبخشی به روند رفع موانع، ارتقای ایمنی عملیاتی و در نهایت افزایش ظرفیت جابجایی مسافر از طریق فرودگاه نوشهر صورت گرفته است.
نظر شما