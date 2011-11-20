برخورد با پرنده فروشیهای غیرمجاز در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج از مهار بیماری وبای التور خبر داد.



محسن کمالی دهقان اظهار داشت: طی چند ماه گذشته مسئولان استان البرز و کلانشهر کرج هشدارهایی را در خصوص شیوع بیماری وبای التور به شهروندان ارائه دادند.

وی افزود: در این زمینه شهرداری کرج به خصوص سازمان میادین میوه و تره بار و معاونت خدمات شهری نیز اقدامات لازم را برای پیشگیری از شیوع این بیماری انجام دادند.

این مسئول عنوان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده طی چند ماه گذشته، سرانجام در چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی کرج پایان بیماری وبای التور اعلام شد.

کمالی دهقان ادامه داد: در این راستا شهروندان می توانند هرگونه سبزیجات اعم از کاهو و ... را با رعایت کامل نکات بهداشتی مصرف کنند.

مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: همچنین در این کارگروه مقرر شد که شهرداری در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزا نسبت به جمع آوری تمامی دست فروشانی که اقدام به عرضه مواد غذایی می کنند،‌ اقدام کند.

وی افزود: در این راستا نیروهای شهرداری افرادی را که اقدام به عرضه مواد غذایی به صورت باز در روزبازارها و بازارهای هفتگی می کنند، جمع آوری خواهند کرد.

این مسئول گفت: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزاری پرندگان نیز شهرداری نسبت به جمع آوری تمامی پرنده فروشی های غیرمجاز و بدون مجوز با همکاری اداره کنترل و نظارت برخورد می کند.





