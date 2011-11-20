ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح توسعه میدان نفتی الوند، حفاری سه حلقه چاه جدید تولیدی این میدان دریایی در اعماق 3500 تا چهار هزار متر در خلیج فارس به پایان رسیده است.

بر این اساس در این چاههای دریایی تجهیزات پمپ درون چاهی نصب و راه اندازی شده است که نصب این تجهیزات منجر به افزایش تولید نفت از میدان الوند به میزان سه هزار و 600 بشکه در روز شده است.

شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه با نصب و راه اندازی پمپ دورن چاهی در 2 چاه منجر به افزایش قابل توجه برداشت نفت شده است، تاکید کرده است: حفاری سومین حلقه چاه این میدان دریایی انجام شده به طوری که تاکنون حفاری تا سازند "میشریف" ادامه پیدا کرده است.

یکی از اهداف توسعه این میدان نفتی در آبهای خلیج فارس مجهز کردن اکثر چاهها به پمپ درون چاهی و حفاری‌های جدید به منظور افزایش تولید و برداشت حداکثر با نگاه صیانتی است.



از خصوصیات بارز میدان نفتی الوند درصد بسیار کم آب همزاد و نمک موجود در نفت بوده و درجه کیفی (API) نفت خام این میدان دریایی 33.5 است.

بهره برداری از این میدان با حفاری 11 حلقه چاه افقی در لایه نفتی ایلام با فشار طبیعی مخزن و با ساخت 2 سکوی بهره‌برداری DPH و DPG از سال 1377 شمسی آغاز شده است.

به گزارش مهر، میدان نفتی الوند در فاصله 47 کیلومتری جنوب غرب سیری و 24 کیلومتری غرب سکوی بهره‌برداری نصر قرار دارد.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از 31 میلیون بشکه نفت خام از منطقه عملیاتی سیری شامل پنج میدان نفتی الوند، سیوند، دنا، اسفند و نصرت در خلیج فارس استخراج می شود.

بر این اساس به طور متوسط روزانه بیش از 80 هزار بشکه نفت خام و حدود 108 میلیون فوت مکعب گاز از این میادین برداشت می شود.

پیش بینی می شود با تکمیل مراحل توسعه ای میادین نفتی منطقه سیری در خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید نفت در این میادین به بیش از 120 هزار بشکه در روز افزایش یابد.