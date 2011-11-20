ابلاغ آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری/ مدارک همتراز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب جلالی گفت: به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 21 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور هیئت وزیران آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری را در 22 ماده به تصویب رساند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازی در امر سیاستگذاری، هدایت، اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای شغلی را از مهمترین اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری بر شمرد.

وی گفت: این نظام با هدف تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی موردنیاز در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهای شغلی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی متناسب با نظام اشتغال کشور و اشاعه و نهادینه‌سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر دانش‌، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای طراحی شده است که با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهوری لازم الاجرا شده است.

جلالی افزود: مسئولیت اجرای این آیین نامه و یکپارچه سازی ، هدایت و اعتلای آموزشهای مهارتی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری بر عهده سازمان ملی مهارت و فناوری است که از طریق سه زیر نظام آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال انجام می پذیرد.



وی مهمترین مأموریتهای نظام آموزش مهارت و فناوری را توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی و آمایش سرزمینی ، طراحی و تدوین مدل‌ها و روش‌های انعطاف‌پذیر در آموزشهای مهارت و فناوری تقاضا محور، نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت آموزش‌های مهارت و فناوری با توجه به نظام های آموزشی بین‌المللی، معرفی و هدایت فارغ التحصیلان نظام آموزش مهارت و فناوری به بازار کار، تأمین نیاز آموزشی حوزه های شغلی تـا بالاترین سطـوح آموزش‌عـالی مهارت و فناوری بر اساس تحولات فناوری و فراهم کردن زمینه آموزش مادام‌العمر و فراهم نمودن امکان تجمیع دوره‌های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی و معادل سازی با دوره‌های رسمی ذکر کرد.



جلالی در ادامه گفت: دوره‌های آموزش مهارت و فناوری در بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می شود و آموزش های مهارت و فناوری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر طراحی و اجرا می شود.

وی افزود: ارکان نظام آموزش‌ مهارت و فناوری شامل نظام آموزش عالی مهارت و فناوری و نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ( دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی ) است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان با اشاره به همترازی مدارک ارائه شده توسط دو نظام آموزش نظری و نظام آموزش مهارت و فناوری از نظر ارزش گفت: فارغ التحصیلان هر یک از سطوح تحصیلی در این دو نظام می‌توانند بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش و در سطوح بالاتر در هر یک از دو نظام ادامه تحصیل دهند.



جلالی بیان داشت: دوره های آموزش عالی مهارت و فناوری در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط وزارت علوم تحقیفات و فناوری و از طریق دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای صادر خواهد شد.

وی افزود:همچنین دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اجرا خواهد شد و گواهینامه های دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی که در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی ارائه می شود، در هر سطحی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر می شود.