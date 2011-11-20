آذربایجان شرقی رتبه نخست ثبت وقایع حیاتی کشور را دارد

علی جعفری آذر ظهر یکشنبه حاشیه شورای ثبت احوال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 10 هزار و 881 نفر فوت و 33 هزار و 731 نفر در آذربایجان شرقی متولد شده اند.

وی همچنین از افزایش آمار طلاق در استان طی شش ماهه نخست جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

جعفری تشریح کرد: تعداد آمار طلاق ثبت شده در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 272 نفر بوده و در سال 89 آمار طلاق دو هزار 981ر نفر را نشان می دهد که طلاق در استان سنبت به سال گذشته 291 نفر رشد داشته است.

وی همچنین آمار ازدواج در استان را سال گذشته 25 هزار و 249 نفر اعلام کرد که در شاخص ازدواج طی شش ماهه نخست سال جاری 25 هزار و 348 نفر را نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی اعلام کرد: فوت هایی که در خانه اتفاق می افتد در طی کردن مراحل قانونی و مراحل ثبتی با مشکل مواجه هستند.

فوت افراد در خانه با مشکل ثبتی مواجه است

علی جعفری آذر افزود: فوت افراد در خانه به دلیل عدم تمرکز خانواده ها مشکلات خاص خود را داشته و دچار مشکلات ثبتی هستند که از خانواده ها درخواست می شود متوفا را پیش از فوت به بیمارستان انتقال دهند.

وی همچنین عدم ثبت علت دقیق فوت، ساعت فوت و درج اطلاعات دقیق را از دیگر مشکلات فوت افراد در خانه عنوان کرد و خواستار انتقال افراد پیش از فوت آنها به بیمارستان شد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اداره ثبت احوال استان فاقد ساختمان ملکی بوده که با اجرایی شدن کارت هوشمند در استان و افزایش تعداد مراجعه کنندگان به این اداره دچار مشکل خواهیم شد.

جعفری آذر در این راستا خواستار توجه شهرداری و اختصاص مکان مناسب به این اداره کل شد.