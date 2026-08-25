به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های مرتبط با مرکز نوآوری و فناوری ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع انرژی اظهار کرد: صیانت از نیروی انسانی، پیشگیری از حوادث کار و ارتقای استانداردهای ایمنی در محیط‌های صنعتی، از اولویت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری و ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه طراحی و اجرای راهکارهای فناورانه برای پایش، کنترل و ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: پتروشیمی با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب صنعتی، تخصصی و مدیریتی، می‌تواند به عنوان پایلوت اجرای این طرح فعالیت کند و پس از دستیابی به نتایج مورد انتظار، الگوی حاصل در سایر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور نیز توسعه یابد.

پروانه با اشاره به ظرفیت ماده ۱۱ قانون حمایت از تولید دانش‌بنیان گفت: بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی و منابع حمایتی از جمله ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، می‌تواند به توسعه فناوری‌های مرتبط با ایمنی، تجهیز محیط‌های کار و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه کمک کند.

وی همچنین به موضوع تأمین آمبولانس‌های مورد نیاز مناطق مختلف استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پیگیری این مطالبه که در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مطرح و در قالب تفاهم‌نامه دنبال شد، با همکاری پتروشیمی جم و دستگاه‌های مرتبط وارد مرحله اجرایی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: پنج دستگاه آمبولانس برای تقویت خدمات امدادی و درمانی مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است که پس از طی مراحل تأمین و تجهیز، در اختیار مدیریت درمان استان قرار خواهد گرفت.

پروانه گفت: این آمبولانس‌ها با هدف ارتقای دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات فوریت‌های پزشکی و تقویت زیرساخت‌های درمانی در نظر گرفته شده‌اند.

وی اظهار کرد: پیگیری‌های اجرایی این تفاهم‌نامه در پتروشیمی آغاز شده و تشکیل تیم اجرایی مشترک و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، برای تسریع در تحقق تعهدات ضروری است.