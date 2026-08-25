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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

فرماندار تنگستان: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به رونق اشتغال کمک می کند

فرماندار تنگستان: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به رونق اشتغال کمک می کند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به رونق اقتصادی و اشتغال در شهرستان کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از هتل یک‌ستاره در دلوار اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهر دلوار با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، ساحلی و گردشگری این منطقه، می‌تواند زمینه حضور بیشتر مسافران و گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: هتل «تاش» با سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۴۱۵ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۵۱۲ مترمربع احداث شده و دارای ۲۴ اتاق و ۵۴ تخت است.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، ۱۸ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است که در کنار توسعه ظرفیت اقامتی دلوار، گامی مؤثر در حمایت از اشتغال و فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

سلیمانی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری، از برنامه‌های مدیریت شهرستان برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های دلوار و تقویت اقتصاد گردشگری تنگستان است.

در دومین روز هفته دولت، بهره‌برداری از هتل یک‌ستاره «تاش» در شهر دلوار با حضور استاندار بوشهر انجام شد.

کد مطلب 6927816

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