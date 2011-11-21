بارش 150 میلیمتری در بهمئی طی سه ساعت/ تداوم بارش در کهگیلویه و بویراحمد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش شدید باران در این شهرستان منجر به طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی و وقوع سیل در در مناطق مختلف آن از جمله شهر لیکک شده است.

وی بیان کرد: در سال زراعی جاری تاکنون در شهرستان بهمئی 176 میلیمتر باران باریده است.

داداشی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها 1.7 میلیمتر باران در این شهرستان باریده بود و تفاوت میزان بارش امسال نسبت به سال زراعی گذشته 174.3 میلیمتر است.

داداشی اظهار داشت: شهرستان بهمئی یکی از نقاط کم بارش استان است به طوریکه میانگین بلند مدت بارش در این شهرستان 358.6 میلیمتر بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: طی روز گذشته تاکنون در یاسوج 50.6 میلیمتر، دهدشت 107.8، گچساران 47.8 و سی سخت 59.6 میلیمیتر باران باریده است.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: بارش باران طی 24 ساعت آینده نیز ادامه خواهد داشت و به علت کاهش ارتفاع در لایه های میانی جو، طی 48 ساعت آینده شاهد کاهش دما خواهیم بود.

وی افزود: بر این اساس طی 24 ساعت آینده علاوه بر بارش باران، احتمال بارش برف در مناطق سردسیری استان نیز وجود دارد.

داداشی یادآور شد: این سامان سرد و بارشی به تدریج از روز چهارشنبه از استان خارج می شود.