به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود صانعی با بیان اینکه مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران از نظر مهارتی و دانشی در عرصه تبلیغ از توانایی بسیارارزشمندی برخودارند، اظهار داشت : ایام ماه محرم و صفر یکی از فرصت‌های تبلیغی بسیار مناسبی است که باید از آن به منظور ترویج معارف دین و آموزه‌های عاشورایی نهایت استفاده را برد و در این مورد مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران در نقاط مختلف کشور به انجام این رسالت خطیر خواهند پرداخت.



وی با بیان اینکه گزارش‌های ارسالی مدارس علمیه و مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران در مناسبت‌های تبیلغی مختلف، بیانگر موفق بودن حضور تبلیغی بانوان طلبه در محافل مختلف است، یادآور شد: مراکز مختلفی که متقاضی استفاده از مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران هستند، ضمن هماهنگی با مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه خواهران در شهرهای مختلف می‌توانند از ظرفیت‌های تبلیغی قابل اعتماد ایجاد شده در حوزه‌های علمیه استفاده کنند.



مدیر تبلیغ حوزه‌های علمیه خواهران کشور اضافه کرد: خوابگاه‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه‌ها، مدارس آموزش و پرورش، محافل خانگی و مجالس عمومی، فضاهای تبلیغی‌ای هستند که معمولا از توان تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران بهره می‌برند.



وی با اشاره به دوره‌های مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی که از سوی مدارس علمیه خواهران در آستانه ماه محرم ویژه مبلغان دینی برگزار می‌شود، یادآور شد: این دوره‌ها به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی طلاب و مبلغین با رویکرد آشنایی با آموزه‌های عاشورا برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام صانعی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو آموزه‌های کربلا صورت گرفت، الگوگیری کشورهای منطقه و بیداری اسلامی را از آثار و برکات انقلاب اسلامی دانست.



وی با اشاره به خیزش ضد سرمایه‌داری در کشورهای مختلف اظهار داشت : یکی از محورهای تبلیغی مبلغان در این ایام تبیین ابعاد بیداری اسلامی است.



وی با بیان اینکه مدارس علمیه خواهران در شهرهای مختلف از جمله شهرهای مرزی و حتی برخی نقاط دورافتاده که فاقد دانشگاه هستند، دایر شده است گفت: فراوانی حوزه‌های علمیه خواهران در سطح کشور فرصتی است تا بانوان مبلغ در نقاط مختلف کشور به ترویج و تعمیق معارف اسلامی و باورهای دینی بپردازند.

