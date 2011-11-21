به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از مجموعه نشستهای "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: بررسی اندیشه‌ها و تحلیل مبانی" است.

این نشستها به همت گروه مطالعات توسعه اسلامیِ مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت 15 در محل اتاق شورا در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نشست آتی از این مجموعه با عنوان "پیشرفت و مبانی معرفت‌شناختی پیشرفت علوم انسانی" با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر قائمی‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست روز سه‌شنبه اول آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد برگزار می‌شود. حضور در این نشستها برای عموم آزاد است.