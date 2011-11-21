به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان لرستان در آیین افتتاح اولین مرکز آموزش علمی - کاربردی فنی و حرفهای لرستان اظهار داشت: راه اندازی این مرکز در مجاورت شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد با هدف ارائه آموزشهای مهارتی به دانشجویان صورت گرفته است.
علی فروزش با بیان اینکه راه اندازی پتروشیمی خرم آباد در مجاورت این مرکز می تواند زمینه تحول مرکز آموزش علمی - کاربردی فنی و حرفهای خرم آباد را فراهم کند، بیان داشت: در حال حاضر 120 دانشجو در رشتههای کاردانی جوش، برق و الکترونیک خودرو در این دانشگاه ثبت نام شدهاند که در سه رشته پسران و در رشته برق دختران پذیرش شدهاند.
وی بر ضرورت ارائه آموزشهای کارآفرینی در کنار آموزشهای تئوری به دانشجویان تاکید کرد و گفت: آموزشهای کارآفرینی حلقه مفقوده بین دانشگاه و بازار کار است که در این مرکز ارائه آموزشهای کارآفرینی در اولویت است.
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