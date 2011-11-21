به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد در دومین همایش مدیران استانی بنیاد توسعه و عمران موقوفات، این اقدام را در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی ذکر و خاطرنشان کرد: کسب پیروزی در جهاد اقتصادی مستلزم بکارگیری همت مضاعف و تلاش شبانه روزی است.

وی چابکی و کارآمدی را از ضروریات مؤسسات در استان‌ها برشمرد و اظهار داشت: بهره برداری از طرح‌ها، رساندن آنها به درآمد افزایی و ایجاد نقدینگی باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.

همچنین کریمی قدوسی یکی از اعضای هیأت امنای این بنیاد با اعلام اینکه بنیاد تنها بازو و مناسب ترین بستر سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه اقتصادی است، وقف را عبادتی خواند که آثار اجتماعی و فرهنگی بسیار مثبتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: در عین حال اگر بعد اقتصادی وقف نادیده گرفته شود این احسان ماندگار، نمی‌تواند چنان که شایسته است نقش خود را ایفا کند از این رو پرداختن به جنبه اقتصادی وقف موجب پایداری آن خواهد بود.

این عضو هیئت امنای بنیاد گفت: بنیاد باید منبع درآمدی مستحکم و قابل اعتنا برای احیای موقوفات باشد از این رو جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری طرح ها بسیار مهم است و کار بنیاد شناسایی و بهره گیری از این بخش در اجرای طرح‌هاست.